Addig hezitálnak a németek, amíg lecsapnak az olaszok

A hírek szerint látva a Deutsche Bank és a Commerzbank egyesülése előtt tornyosuló akadályokat, az Unicredit is bejelentkezett utóbbi bankért, mint potenciális vevő. Van aki szerint egy ilyen üzlet végül még jobb is lehet mindenki számára.

A Financial Times értesülései szerint az olasz Unicredit arra készül, hogy egy sok milliárd eurós vételi ajánlattal álljon elő a Commerzbank részvényeire, miután egyre több akadály áll az utóbbi Deutsche Bankkal tervezett egyesülése előtt. A tervezett talán erős kifejezés, egyelőre annyi történt, hogy a két bank vezetése megerősítette, hogy tárgyalásokat kezdtek arról, milyen stratégiai együttműködés lenne lehetséges a két bank között, s ennek csak egyik lehetséges formája lenne egy fúzió.

Az olasz bank a brit lap szerint nem szeretné akadályozni a két német bank tárgyalásait, azonban saját ajánlattal készül arra az esetre, ha nem valósulna meg az együttműködés. Az olasz bankhoz közelálló egyik forrás szerint egyszerűen nyitva szeretnék hagyni ezt a lehetőséget. Az olasz bank állítólag a Commerzbank részvényeinek egy nagyobb hányadát megvásárolná, s a Commerzbankot egyesítené a német HypoVereinsbankkal (HVB), amely már így is az Unicredit tulajdonában van. A Commerzbank jelenlegi piaci kapitalizációja eléri a 9 milliárd eurót.

Az egyesült német bank központja továbbra is Németországban maradna, míg az Unicredité Olaszországban, s részvényeit továbbra is a milánói tőzsdén jegyeznék. A Commerzbank-papírok fennmaradó közkézhányada viszont maradna a frankfurti tőzsdén. Az Unicreditnek is tanácsot adó forrás elmondása szerint ez a konstrukció azért lenne kedvező, mert így megmaradna a Commerzbank német jellege, ami a Deutsche Bankkal történő esetleges fúzióban is fontos tényező lenne. A német politika oldaláról ugyanis régóta fájó pont, hogy nincs az országnak az ország gazdasági erejéhez mérhető nemzetközi bankja.

Az Unicredit már nagyon régóta érdeklődik a Commerzbank iránt, s állítólag már többször is tapogatózott a német döntéshozóknál, hogyan köthetné össze tevékenységét a német bankéval, legutóbb 2017-ben. Akkor végül nem tettek ajánlatot, két okból sem. Egyrészt a németek részéről heves ellenállás volt egy határokon átnyúló banküzlettel szemben, másrészt az olasz bank akkoriban inkább saját belső átalakítására koncentrált.

Ha bármilyen üzlet létrejön, ahhoz a német kormány jóváhagyására lenne szükség, mivel a német állam 15 százalékos tulajdonosa a Commerzbanknak. Az olaszok megújult érdeklődése annak köszönhető, hogy arra számítanak, a német döntéshozók enyhébben ítélnék meg egy külföldi jelentkező érdeklődését, ha látszik, hogy a Deutsche Bankkal történő fúzió nem sikerül.

Az Unicreditnek tanácsadó szakértők úgy vélik, talán még több értelme is lenne az Unicredit belépésének a Commerzbank ügybe, mint a Deustche Bankkal való fúziónak. A HVB tevékenysége ugyanis inkább kiegészíti a Commerzbankét, a Deustche Bankkal több lenne az átfedés. A HVB 447 bankfiókjának nagy része inkább Bajorországban és Baden-Württembergben található, míg a Commerzbankéi elszórva az egész országban.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!