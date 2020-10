Aggasztó jel tűnt fel - jöhet a 385 forintos euróárfolyam

Történelmi csúcson zárt tegnap az euró árfolyama a forinttal szemben, és nem lenne meglepő, ha középtávon ennél is gyengébb forintárfolyammal kellene számolni, vannak erre utaló jelek a grafikonon. Az MNB-nek lehet, hogy nem tetszik a fejlemény, de a jelek szerint most a koronavírus irányít.

Ahogy romlik a járványügyi helyzet a közép-kelet-európai régió országaiban, úgy gyengülnek devizáik masszívan az euróval szemben. Az euró forintban számolt árfolyama csütörtökön már hajszálnyira megközelítette azt a rekordszintet (valamivel 370 forint alatt), amelyet a nagy tavaszi eladási hullámban nézett meg.

Ha a devizapiaci záróárakat nézzük, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos statisztikái szerint, akkor csütörtökön már meg is volt a rekord, hiszen a korábbi csúcs április 4-én volt 364,57 forintnál, tegnap viszont már 369,03 forint volt a záróárfolyam.

A következő grafikonon jól látszik, hogy a forint mozgásának iránya megegyezik a régiós devizákéval. Persze vannak különbségek, a mozgásokból jól lekövethető, hogy a MNB monetáris politikája változatlanul relatíve lazának nevezhető, amely jobban tolerálja a gyengébb árfolyamot, míg a cseh jegybank szigorú hozzáállása meglátszik a korona euróval szembeni árfolyamán is.



stooq.com

Az euró árfolyama a régiós devizákkal szembenstooq.com

Aggasztó kép rajzolódik ki

Az euró/forint keresztárfolyam technikai képe elég aggasztó. Bár a bankok elemzői az elmúlt hetekben csak óvatosan húzták felfelé az év végi euróárfolyamra adott előrejelzéseiket (az Erste Bank a korábbi 350 forintról 360 forintra, a Raiffeisen elemzőinél még mindig 355 forint), de a kép alapján egy, a mostaninál szignifikánsan drágább euró is benne van a pakliban.

Az árfolyam jelenleg emelkedő trendben van - és a trendekről illik tudni, hogy mindaddig a folytatódásukra kell számítani, amíg az ellenkezőjéről jelzés nem érkezik. Az euró/forint keresztárfolyamban erről akkor beszélhetnénk, ha a grafikonon lévő utolsó mélypontot áttörné lefelé az árfolyam, nevezetesen ha a 335 forint körüli szintet áttörné lefelé a kurzus. Ez most nagyon messze van, de ennek előnye is van. Jó 30 forintot is eshet ugyanis egy korrekcióban az euróárfolyama a nélkül, hogy ezzel megtörne az uralkodó trend.

A másik ami következik az emelkedő trend meglétéből, hogy abban folyamatosan magasabb csúcsok és mélypontok alakulnak ki, erre a mostani rekord vagy rekord-közeli szint jó példa, és igazán váratlannak sem tekinthető fejlemény. Ami aggasztó, hogy a grafikonon egy emelkedő háromszög alakzatra emlékeztető formáció kezdett el kirajzolódni. Ez azt jelezheti, hogy ha a 366 forint körüli szintet szignifikánsabban áttöri az árfolyam, akkor a mozgás következő célja - tekintve alakzat szélességét - 385 forint magasságában található.

Ha nem emelkedő háromszögként értelmezzük az alakzatot - mivel szabályosságát eléggé elcsúfítja a június és júliusi kettős mélypont -, akkor viszont fel lehet fogni egy úgynevezett füles csésze alakzatként is (amely ugyanúgy lehet trendfolytató alakzat egyesek szerint, mint trendfordító). Ez kevésbé megbízható, ugyanakkor a belőle számolt célár megegyezik a fent említett háromszögével.