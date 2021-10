Ami az egyik befektetői csoportnak kínszenvedés, az hatalmas lehetőség a másiknak. Míg a nagyobb intézményi befektetők arról panaszkodnak, hogy az ESG (environmental, social, government - környezetvédelmi, társadalmi és irányítási szempontból fenntartható) környezetbarát befektetések iránti kereslet miatt ezen eszközök ára az egekbe szökött és hozamuk lecsökkent, addig az ezen követelményeknek nem megfelelő részvények piacán elég jó vételeket lehetett találni.

A Financial Times szerint sok hedge fund befektetési alap élt a lehetőséggel, jó nagy adagot felvásárolt nyomott árakon a környezettudatos befektetők által olykor nyomott áron eladott részvényekből - ők most az olaj- és gázárak megugrásával párhuzamosan jelentős profitot vághatnak zsebre. Az alapvetően amerikai és brit hedge fundok elképzelése az volt, hogy a fosszilis energiahordozók kitermelésével és értékesítésével foglalkozó cégeket nagyon sok környezettudatos befektetési politikára átálló intézmény a kiárusításokkor látott, nyomott árakon fogja eladni. Még akkor is, ha ezen cégek termékei iránti kereslet változatlan szinteken marad még egy jó ideig.

Annyira nagyszerű és egyben egyszerű volt az ötlet. A nagy intézményi befektetők alig várták, hogy megszabaduljanak az olajhoz kötött eszközeiktől, és ezzel hatalmas profitot hagytak ott az asztalon - mondta Crispin Odey, a londoni Odey Asset Management alapítója a lapnak. Ők nagyon sokat kerestek idén olajcégek részvényeivel, de finanszíroznak olyan konstrukciókat is, amelyben nagy olajcégek által eladott nem kívánt eszközöket vásárolnak fel tőzsdén kívül.

A fosszilis energiahordozókat bányászó, feldolgozó vagy az ehhez kapcsolódó tevékenységgel kapcsolódó cégek részvényeit folyamatosan adják el az ESG-normáknak megfelelni kívánó befektetők, s ezek egyedüli vásárlói sokszor csak az ilyen hedge fundok.

Sok pénzt lehet csinálni olyan dolgokkal, amit a legtöbben utálnak

A Goldmans Sachs kiemelt brókeri részlege - amely egy sor exkluzív szolgáltatás nyújt hedge fundok részére -, arról számolt be, hogy az elmúlt időben hedge fund-ügyfeleik által vásárolt energetikai részvények mennyisége február óta nem látott szintre ugrott.

Az emberek el sem tudják képzelni, mennyi pénzt lehet csinálni olyan dolgokkal, amit a legtöbben utálnak. Nagyon sok ilyen részvény nagyon olcsón forog a megtermelt cash-flow-hoz vagy nyereséghez viszonyítva, elképesztő diszkonton ahhoz képest, amennyibe eszközeik pótlása kerülne. Pedig manapság annyi ember vezet benzinmotor hajtotta autókat és robogókat, mint még soha - mondta a Bison Interests nevű alap társalapítója, Josh Young, aki igyekezett hozzátenni, hogy a legszennyezőbb cégek részvényeit azért ők is kerülik. Alapjuk idén 377 százalékos hozamot produkált, többek között amerikai és kanadai olaj- és gázipari részvények vásárlásával.

Nem mintha az ezeket a részvényeket eladó intézményi befektetők ne látnák ezt és ne tudnának számolni. Azonban az elmúlt években nő rajtuk a nyomás, hogy szálljanak ki az ilyen típusú befektetésekből és ne finanszírozzanak erősen környezetszennyező tevékenységet folyató cégeket. Nyugdíjalapok, jótékonysági alapok, egyházak, vallási csoportok egyetemek is vannak azok között a befektetők között, akik jelentős nagyságú részvényportfóliót tartanak, és az elmúlt években azt mondták, nem szeretnének olyan cégeket támogatni, amelyek tevékenysége nem összeegyeztethető a klímaváltozás elleni küzdelemmel és inkább a megújuló energiával foglalkozó társaságok felé fordultak.

Hirtelen környezettudatosságra ébredtek a befektetők

A Divest Invest nevű szervezet, amely arra kéri a befektetőket, hogy ne fektessenek több tőkét a világ 200 legnagyobb olaj-, gáz- és szénkitermeléssel foglalkozó vállalatába, elmondása szerint már 1300 szervezettől kapott ilyen ígéretet. Ezek a szervezetek összesen 14,5 billió dollárnyi vagyont kezelnek.

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a nagy rohanás az ESG-befektetések irányába több komoly problémát is generál. Egyrészt ezeknek az ESG komfort eszközöknek felnyomja jelentősen az árát, nincs ugyanis olyan sok részvény és kötvény ezen a piacon, amekkora igény lenne rá a hirtelen környezettudatosságra ébredő befektetők részéről. Másrészt valóban elvonja a forrásokat a hagyományos energetikai cégektől, amelyek tevékenysége lehet, hogy szennyező, azonban pont ezek a vállalazok azok, akik eközben hatalmas összegeket fektetnek a megújuló energiaforrásokba való átállásra (persze, hogy ez az érv mennyire igaz, azzal kapcsolatban vannak ellenvélemények is, a szerk.).

Egy hedge fund menedzser elmondása szerint ez a folyamat sokkal erősebben érzékelhető volt Európában, mint az Egyesült Államokban. Ez szerinte bolondság, hiszen épp ez a szektor képes finanszírozni a környezetkímélőbb technológiára történő átállást.

A nagyok kiszállnak, a kicsik beszállnak

A hedge fundok által kedvelt energetikai cégek között egyébként van több kisebb cég is. Ezek jellemzően úgy profitálnak az átállásból, hogy a nagyobb olajipari cégek, mint például a Shell, kiszállni kényszerülnek fosszilis energiatermeléssel foglalkozó projektjeikből befektetőik nyomására. Ezek a kis cégek megveszik ezeket az eszközöket és jelentős nyereséggel tovább üzemeltetik azokat. Ez azt mutatja, hogy ameddig kereslet lesz a fosszilis üzemanyagokra, addig lesz majd, aki kitermeli azokat. Még ha az olyan nagy olajipari cégek, mint a Total vagy a Shell kiszállnak, az sem változtat sokat a dolgok menetén - mondta a lapnak korábban az előbbi cég egyik vezetője.