Amerika sokat szenvedhet még, Kína viszont nagyot nyerhet

Az amerikai részvények helyett inkább a kínai és más feltörekvő piaci részvények vásárlását tartanák jó ötletnek a Morgan Stanley elemzői. Míg a New York-i tőzsdén még eshetnek az árfolyamok, addig Kínában megindulhat a kilábalás.

Az amerikai részvénypiac nagyon valószínű, hogy még nincs kinn a vízből, a tavaly év végi komoly esést követően. Annak ellenére, hogy az árfolyamok az év eleje óta felfelé tartanak, az elemzők rohamtempóban módosítják lefelé az amerikai cégek várható eredményeire adott előrejelzéseiket. A profitkilátások romlása pedig várhatóan a részvényárfolyamokban is tükröződni fog - vélik a Morgan Stanley elemzői a CNBC tudósítása szerint.

Ha már mindenáron valaki részvényekbe szeretne fektetni ebben a környezetben, akkor a tavaly komolyan szenvedő feltörekvő piaci részvények bizonyulhatnak a jó választásnak, azok ugyanis átlagosan 9 százalékot is hozhatnak az idén a befektetési bank szakértői szerint.

A Morgan Stanley-nél úgy vélik, hogy az idei, egy részvényre jutó átlagos nyereségre vonatkozó várakozások további 4-5 százalékot eshet még az S&P 500-as indexben szereplő cégeknél, s ez további nyomás alá helyezi majd a mutatót. Mindezt úgy, hogy a szeptemberi csúcshoz képest ez a szám már amúgy is 6 százalékkal csökkent. A nyereségvárakozások lefelé módosításának az intenzitása az egyike a legrosszabbaknak, amit valaha láttunk és gyakorlatilag az összes szektort érinti.

A nyereségrecesszió valós és szélesebb körű annál, mint amit 2015-16-ban tapasztaltunk. Ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor a gazdaság amúgy is gyengébb állapotban van - írta Michael Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája. 2015 közepétől kezdve öt egymást követő negyedévben csökkent az amerikai vállalatok nyeresége, elsősorban a drasztikus olajárzuhanás miatt, az S&P 500-as index abban az időszakban két, 10 százalékot meghaladó mértékű korrekciós fázist élt át.

Köhög az amerikai gazdaság

A befektetési bank mostani forgatókönyve szerint az első negyedévben csökkenni fognak a vállalati profitok, s bár a következő negyedévben ez változhat, az marad a jellemző, hogy a profitmarzsok nyomás alatt maradnak. Wilson egyébként a negyedéves jelentési szezonban közzétett sok profitfigyelmeztetés hatására 4,3 százalékról 1 százalékra vitte le az idei S&P 500-as index átlagos egy részvényre jutó nyereségnövekedési várakozását. Szerinte egyébként számos olyan fejlemény van, ami aggodalomra adhat okot az amerikai gazdaság idei teljesítményével kapcsolatban. Egy múlt heti jelentés szerint például 2015 nyara óta nem látott szintre ugrott az amerikai vállalatok körében tervezett leépítések száma, s eközben a foglalkoztatottság növekedése februárban két éves mélypontra süllyedt.

Emiatt a Morgan Stanley a ciklikus ágazatokban aktív cégek részvényei helyett inkább a defenzívebb papírok vásárlását javasolja a befektetőknek. E mellett úgy véli, hogy gyengén szerepelhetnek a nagy exportkitettséggel rendelkező amerikai vállalatok is. Ezek nyeresége a FactSet becslései szerint 11,2 százalékkal eshet.

Inkább irány Kína és a feltörekvő piacok

Van azonban olyan tőzsde, ahol idén is nagyot lehet szakítani a részvényvásárlással a Morgan Stanley elemzői szerint, ezek pedig a feltörekvő piacok és ezen belül is Kína. A most kiadott elemzésük szerint az MSCI Emerging Markets Index év végéig még bő 8 százalékot emelkedhet a mostani, 1050 pont körüli értékről, s ezzel felülteljesítheti a legtöbb fejlett piaci részvényindexet.

Emlékezetes, hogy a tavaly év elején kirobbantott kereskedelmi háború hatására a legnagyobb feltörekvő piaci részvényeket tömörítő mutató értéke októberre több, mint 23 százalékot esett, majd innen állt talpra. Azóta már túl van egy 15 százalékos visszapattanáson, február vége óta azonban megtorpant.

Az indexet szerintük elsősorban a kínai részvények hajthatják felfelé, ezek jó szereplését segíthetik a kínai gazdaságösztönző intézkedések és egy esetleges átfogó megállapodás a kereskedelmi kérdésekben az Egyesült Államokban. A Morgan Stanley szerint azt, hogy a kínai kormányzat lépései kedvezően hatottak, jól jelzik a friss adatok, így a hitelkihelyezések értékének jelentős emelkedése.

A kínai kormány egyébként a múlt héten újabb gazdaságösztönző intézkedéseket jelentett be, hogy harcoljon az érezhető gazdasági lassulással szemben. A legmagasabb sávban 3, a legalacsonyabba 1 százalékkal csökkentették a forgalmi adó kulcsát. A gazdaság lassulásával egyébként a kínai vezetés is számol, ennek megfelelően az idei növekedési célokat régen nem látott alacsony szintre, 6-6,5 százalék közé vitte le.

A befektetési bank ezen felül úgy gondolja, hogy a stimulus pozitív hatásai az egész ázsiai régióban érezhetőek lesznek, s a nyersanyagpiacokon is pozitív fordulatot hozhatnak. Ez utóbbi szintén pozitívan hatna vissza a feltörekvő országokra.



