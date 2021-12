Az internetes szabad eszmecsere egyik legfontosabb platformjának tekintett Reddit is tőzsdére készül sajtóértesülések szerint, s ezzel maga is befejezi a hagyományos céges modellre való átállást - írja a Financial Times. A cég tegnap délutáni bejelentése szerint első nyilvános részvénykibocsátásra szóló kérelmet helyezett letétbe az amerikai értékpapír felügyeletnél, a SEC-nél.

A lap szerint az amerikai törvények lehetővé teszik, hogy a társaság anélkül is megindítsa a nyilvános céggé válás folyamatát, hogy kibocsátási tájékoztatót tenne közzé. Azt ráér csak a folyamat későbbi részében publikálni, így a befektetők sokkal később ismerhetik meg a cég működésére vonatkozó legfontosabb információkat. A cég által nyilvánosságra hozott utolsó jelentés szerint éves árbevételük nem érte el az 1 milliárd dollárt. Tavaly októberi adatok szerint napi 52 millió aktív felhasználója van a platformnak és összesen 100 ezer csatornán "sub-reddit"-en folyik a rajta a párbeszéd.

A Reddit közlése szerint még nem döntötték el, hogy pontosan hány részvényt szeretnének eladni, ahogy a kívánt ársávot sem árulták még el. Az utolsó, augusztusi zárt körű tőkeemelés idején 10 milliárd dollárra értékelték a céget, hat hónappal ezelőtt a Reddit saját közlése szerint pedig 6 milliárd dollárra. A most készülő részvénykibocsátást már nagyon várják a piaci szereplők, a Reuters szeptemberben még arról értesült, hogy a tulajdonok legalább 15 milliárd dolláros cégértéket tartanának elfogadhatónak a tranzakció során.

A Reddit elsősorban arról ismert, hogy felhasználói álneveken írogathatnak anélkül, hogy valódi kilétüket fel kellene fedniük, s ezzel jelentősen különbözik a többi szociális média cégtől. Idén a platform r/WallStreetBets nevű üzenőfala kapott nagy figyelmet, a kisbefektetők ugyanis ezen koordinálták azokat a tranzakciókat, amelyekkel az úgynevezett mém-részvények árfolyamát az egekbe hajtották, hogy kiszorítsák belőlük az azok áresésére játszó, short pozíciókban ülő profi alapokat. Ezek közül a legismertebb a GameStop részvényei voltak.

A Reddit alapítói szerint az, hogy a platformon korlátozások nélkül lehessen elvileg beszélgetni nem szerepelt a célok között, amikor azt létrehozták. A szabad véleménynyilvánításban játszott szerepe fokozatosan, véletlenül alakult ki. Az elmúlt években azonban már elkezdték komolyabban moderálni fórumaikat a hirdetési üzletág felfuttatásával és a tőzsdére lépés előkészítésével párhuzamosan. A hirdetési árbevétel a cég szerint az idei második negyedévben már elérte a 100 millió dollárt, ami a tavalyi év hasonló időszakában elért háromszorosát jelenti.

A cégnek meglehetősen hányattatott volt eddig sorsa. 2005-ben alapították, egy évvel a Facebook után, s egy évvel később vásárolta meg 10 millió dollárért a Condé Nast nevű nemzetközi médiacég. Egy évvel később ismét különálló céggé vált és egy sor vezérigazgató cserén is átesett, mielőtt visszatért volna élére társalapítója, Steve Huffman, aki jelenleg is vezeti a céget és aki a tőzsdei kibocsátásra is felkészíti.

Márciusban csatlakozott hozzá Drew Vollero, aki a Snap korábbi pénzügyi igazgatójaként komoly szerepet játszott annak tőzsdére lépésében. A Reddit jelenlegi legnagyobb befektetői a Fidelity Investments, Adreessen Horowitz, a Sequoia Capital és a Tencent Holdings.