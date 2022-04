Az emelkedő fogyasztói árak és a magasabb kamatlábak veszélye 2021 végén kezdte a befektetőket a növekedési részvényekből az árupiaci vállalatok felé terelni. A háború és az Oroszországgal, a természeti erőforrások egyik fő exportőrével szembeni szankciók azonban felgyorsították az elmozdulást.

„Az egész piacot meglepte, hogy milyen gyorsan felfelé licitáltak a nyersanyagok” – értékelte a helyzetet Seth Goldstein, a Morningstar részvénystratégája a Bloombergnek. A műtrágyagyártók, olaj- és gáztermelők, valamint bányászok részvényei február 23-a, az invázió előtti nap óta szárnyalnak.

Évekig sok alap ódzkodott az árupiaci termékektől a csekély hozamok és a környezetvédelmi kérdésekre irányuló növekvő befektetői figyelem miatt. Most ez a számítás megfordult – véli Rory Johnston, a Price Street ügyvezető igazgatója és piaci közgazdásza, a Commodity Context hírlevél szerzője. Az olajipari cégek részvényei például szárnyalnak a háború kezdete óta.

Az árupiaci termékek való fordulás egy biztos jele szokott lenni annak, amikor a befektetők hosszan eltartó magas inflációs ciklussal számolnak, valamint egy ebből fakadó gazdasági válságot áraznak. Ezt erősíti a Bank of America legutóbbi befektetői felmérése is: amellett, hogy az elemzőik lassulásra számítanak az Egyesült Államok gazdaságában a magas alapanyagköltségek és a kihűlő munkaerőpiac miatt, a pénzügyi piacokon egyre több a recessziós előjel. A gazdaságilag érzékeny lakásépítők, a félvezetőgyártók, a kis részvények, a kiskereskedelem és a magántőkepiacok meredek esése is ebbe az irányba mutat – írja a CNN.

A Bank of America által megkérdezett befektetési alapkezelők körében áprilisban rekordalacsony szintre zuhantak a globális növekedési várakozások. A felmérés azt is kimutatta, hogy a befektetők profitvárakozásai 2020 márciusa óta a legalacsonyabb szintre zuhantak, megközelítve a más ijesztő események során tapasztalt szintet, beleértve a Lehman Brothers 2008-as összeomlását és a 2001-es dotcom-buborék kipukkadását.

A múlt héten a Deutsche Bank lett az első nagybank, amely recessziót prognosztizált. A bank várakozásai szerint a Fed "enyhe" visszaesésbe taszítja a gazdaságot, amely 2023 végén kezdődik.

Van viszont, aki sokkal optimistább: a Parnassus Investments, egy környezettudatos San Francisco-i befektetési cég szerint bár az olaj- és gázárak emelkedése most segít az iparági szereplők részvényeinek, de arra számítanak, hogy ez már csak néhány hónapig tart. Joe Sinha, a cég marketingvezetője szerint a hosszú távon az emelkedő olajárak felgyorsíthatják a tisztább technológiákra, például az elektromos járművekre való átállást. Figyelemre méltó, hogy a közelmúltban a legjobban teljesítő részvények között van egy napenergia-berendezéseket gyártó vállalat is.