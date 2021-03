Akár hat cég mehet a budapesti börzére

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) tárt karokkal várja azokat a nagy állami vállatokat, amelyek úgy döntenének, hogy bevezetik a részvényeiket az értékpapírpiacra. Egyre több magánszemély tőzsdézik a BÉT-en.

Legalább hat új kibocsátó is érkezhet a tőzsdére idén - mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója. A BÉT vezetősége folyamatos kapcsolatban van azokkal az állami társaságokkal, amelyeket be lehetne vezetni a tőzsdére. A BÉT a lehetőségeket és a feltételeket is biztosítaná, és Végh szerint a befektetői bázis is adva van.

A pesti parketten a forgalom több mint 50 százalékát a nemzetközi befektetők adják, miközben a vállalatok tulajdonosi hányadában is 60 százalék fölött képviseltetik magukat. Bizalom tehát van a magyar vállalatok iránt, a végső döntést ugyanakkor nekik kell meghozniuk. A BÉT vezetősége rendszeresen tárgyalt a Wizz Air menedzsmentjével is az elmúlt években arról, hogy a cég részvényeit bevezessék a magyar parkettre. Ugyanakkor a légitársaság menedzsmentje érthető módon tavaly mással volt elfoglalva.

A hazai részvénypiacon a lakossági befektetők a teljes forgalom 25 százalékát adták 2020-ban, ami nemzetközi összevetésben kiemelkedőnek számít, és több mint 50 ezer magánszemély kötött üzletet a BÉT-en. Az elmúlt öt évben megduplázódott a kisbefektetőknél lévő részvényállomány. Ugyanakkor ha onnan vizsgáljuk a kérdést, hogy a lakossági megtakarítások tízéves vonatkozásban szintén duplázódtak, akkor kiderül, hogy a nettó pénzügyi vagyonon belül továbbra is csekély, mindössze 1,5 százalékos a részvényekben lévő megtakarítás. Így lenne hová fejlődni.