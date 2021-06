Új piaci szegmensben vált piacvezetővé a 4iG

Februárban jelentette be a 4iG Nyrt., hogy két lépésben megvalósuló tranzakcióval tulajdonába kerül a Poli Computer PC Kft. 100 százalékos üzletrésze. Az ügylet a társaság a vagyonértékelését, illetve a GVH jóváhagyását követően a mai napon lezárult, így a vállalat megvásárlásával a kiszervezett és menedzselt IT szolgáltatások területén a 4iG piacvezetővé vált Magyarországon - jelentette be a 4iG.