Rövid távon az elemző úgy gondolja, hogy a Bitcoin készen áll egy gyors ralira. Van de Poppe prognózisa szerint 2023 második negyedévére a Bitcoin 30 000-35 000 dollárra emelkedik.

Michaël van de Poppe szerint küszöbön a Bitcoin-rali Kép: Twitter

A cikk írásakor a Bitcoin 16 700 dollárért cserél gazdát, ami arra utal, hogy a népszerű kriptovaluta több mint 110%-ot robbanhat, ha teljesíti van de Poppe második negyedéves előrejelzését. A harmadik negyedévre azonban a recesszió és a válság beérésére számít, ami esést okozhat majd az árfolyamban.

Ami még jó hír - már ha bejön - hogy 2024-2025-ben hatalmas bikaciklus következhet, ami Bitcoint az egekbe, azaz 250 000-300 000 dollárig lökheti. Ami annak fényében mindenképpen biztató lehet, hogy a kriptók "királya" 61 százalékos zuhanást volt kénytelen elkönyvelni csak az elmúlt évben.

Az altcoin-piacot tekintve Van de Poppe azt mondja , hogy itt az ideje, hogy a befektetők a Bitcoinon kívül más olyan kriptoeszközöket is felhalmozzanak, amelyek egyébként már jó hosszú ideje tartó medvepiacon "sínylődnek." Az eladás helyett pedig most már inkább a felhalmozást javasolja.

Sokan azt gondolták-gondolhatták még az év elején, az orosz-ukrán háború kitörésekor, hogy „eljött a kriptopénzek aranykora, most majd mindenki ide menekíti a pénzét, mert ez a jövő”. Na ez pont nem így történt, és ebben számos botrány is közrejátszott, amelyek alaposan megtépázták a szektor reputációját. 2022-ben tőzsdék szűntek meg, stabilnak hitt kriptodevizák tűntek el a süllyesztőben. Ahogy egy korábbi cikkünkből is kiderül, nem volt jó éve a szektornak.