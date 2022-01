Több mint három hónapos csúcson jár kedden a forint árfolyama. Az euró ára 357 forintig süllyedt, amire utoljára tavaly október elején volt példa. A dollár 315 forint alatt is jár napközben, ez is november óta nem tapasztalt szint.

A szakértők szerint azonban kétséges, hogy innen tovább erősödhet-e a magyar fizetőeszköz. "Meghatározó támaszhoz közelít az euró-forint árfolyama, a 200 napos mozgóátlag 357,40-nél található. Ott megtorpanhat a mozgás, és korrekció indulhat, az RSI indikátor már a túladott tartományban mozog. A korrekciós hullámot követően azonban ismét érdemes lehet a forintvételi lehetőségeket keresni" - mondják az Equilor elemzői.

Szinte ugyanezen a véleményen vannak a KBC és az Erste Befektetési Zrt. szakértői is. "Tegnap az euró árfolyama 358 forint alá is lenézett, azonban innen gyengülésnek indult valamelyest a forint. Emellett az euró/forint napi grafikonján a 200 napos mozgóátlag is segített megakadályozni az árfolyam zuhanását. Azonban összességében eddig nagyon szépen teljesít idén a forint, így 2,5 százalék feletti erősödést produkált az euróval szemben. Ma reggelre sem gyengült a forint, így ismét közelíti a 358 forintos árfolyamot az euró" - közölte a KBC.

"Az utóbbi napokhoz képest tegnap csak minimálisan tudott erősödni a forint, a 357,5-ös szinten húzódó 200 napos átlag megállította a magyar deviza előretörését. A devizapár a volatilisabb nap után végül 358,4-en zárt tegnap. Az erős támasz áttörésével ma is megpróbálkozhat a kurzus, reggel valamelyest 358 alatt kereskedett a devizapárt. A hazai fizetőeszköz a régiós devizák közül a jól teljesítők között van" - tette ehhez hozzá az Erste.