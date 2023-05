Miközben egy euróért két hete közel 1,11 dollárt adtak, most már 1,08-nál is kevesebbet. Ez lényegében 3 százalékos erősödés a dollár szempontjából, ami még a forint esetében sem kis mozgás, hát még a világ két legnagyobb valutájának keresztárfolyama esetében. Az is igaz ugyanakkor, hogy mindössze 8 hónapja, a legerősebb dollár idején előfordult 0,95-0,96 közötti árfolyam is.

Megjelentek a shortosok

A mostani felpattanás okát találgatják, de az ősz óta lezajlott nagy gyengülés fényében ez csak egy korrekció, ami ilyenkor gyakran indokolt. Ezt támasztja alá az is, hogy a Reuters szerint megnőtt a dollárban nyitott short pozíciók mennyisége, vagyis sokan számítanak további dollárgyengülésre, ami önmagában erősödést idézhet elő, mivel a piac rövidtávon szeret abba az irányba menni, ahol az ilyen pozíciókat kiüti.

Mivel a devizapiacon sokan nagy tőkeáttéttel nyitnak pozíciókat, már viszonylag kis, számukra nem kedvező árfolyam elmozdulásnál nagy veszteségük keletkezik, ezért pozícióik kényszerűen zárásra kerülnek, ami tovább erősíti ezt a mozgást (jelen esetben a dollár erősödését).

Emelkedő kötvényhozamok

Van ugyanakkor még egy tényező, ami indokolhatja a dollár erősödését. Az amerikai államkötvények hozama az utóbbi hetekben nőtt, így vonzóbb lett a dollárban való befektetés, és ez önmagában indokolhatja a dollárvásárlásokat. A kötvényhozamok az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed utolsó kamatemelésekor erősen lecsökkentek, mivel a további kamatemelési várakozások megszűntek, most vélhetően ennek az erős csökkenésnek a korrekciója zajlik.