Szupererőre tett szert a forint, miután kiderült: eltökélt a kormány abban, hogy korlátozza a rezsicsökkentést, amely gigászi lyukat ütött volna a költségvetésen, és a kata szigorítása is javulást hozhat az államháztartás egyenlegében. Kedden reggel 400 forint alatt járt ismét az euró ára, amire már két hete nem volt példa, a dollár csaknem 390 forintra esett vissza. Az eurót nyitás után 398 forint körüli árfolyamon jegyezték. További erősödés sem zárható ki mostantól a szakértők szerint.

„Fontos támasznál az euró-forint árfolyama. A 399,60-400,00-as sávra érdemes továbbra is figyelni, amennyiben sikerülne szignifikánsan letörni, folytatódhat a forint korrekciója a 395-ös szint felé” – mondta az Equilor Befektetési Zrt.

Tegnap már a 400 forintos szinteket tesztelte az euró/forint árfolyama, azonban erőteljes letörést nem tudott elérni, így ma reggel ismét 401 forint környékén jár az euró árfolyama. A kialakult trendcsatorna alsó szárát érintette az árfolyam tegnap, így ennek letörése technikailag is erőt adhatna a forintnak, míg az erről való elpattanás akár ismét a 415 forintos szintekig lökhetné az árfolyamot. Az elmúlt napokban a dollár is gyengülésnek indult, így ez más régiós devizák mellett a forintnak is kellemes hír, valamint általánosan a globális hangulat sem volt rossz – tették ehhez hozzá a KBC Equitiesnél.