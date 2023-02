A januári tőzsdei emelkedés jó jel lehet az év hátralévő részére, annak ellenére, hogy sok stratéga továbbra is folyamatos turbulenciára és esetleg új mélypontra számít, mielőtt a piac az év végére helyreállna – írja összefoglaló elemzésében a CNBC.com.

Az S&P 500-as vezető amerikai részvényindex közel 6 százalékot erősödött januárban. Márpedig a második világháború óta, ha a piac emelkedik januárban, az év hátralévő 11 hónapjában az esetek több mint 85 százalékában tovább emelkedett, és ilyenkor további átlagos éves emelkedése körülbelül 11,5 százalék volt. Így statisztikailag igaz a mondás, amely szerint amilyen a január, olyan az egész év, igaz – mondta Sam Stovall, a CFRA vezető piaci stratégája.

Az S&P 500 átlagos éves nyeresége körülbelül 9 százalék szokott lenni, de Stovall szerint amikor az előző év negatív, akkor történelmileg erősebb az index a visszapattanás miatt, ilyenkor az átlaghozam eléri a 14 százalékot is. A szakértő szerint ráadásul más statisztikai összefüggések is jó évet sejtetnek. Például a részvények ára emelkedett a Mikulás-rally időszakában, december utolsó öt kereskedési napján, és január első két napján is. De a hónap első öt kereskedési napja is jól sikerült.

Amikor egy mínuszos év pozitív Mikulás-rallyval zárul, plusz egy pozitív első öt nap is van, akkor ilyen esetben az S&P 500-as index átlagosan 21 százalékos hozamot produkált a következő egy év során, s mindössze az esetek 8 százalékában esett értéke az év végére.

Az esélyeket tovább javítja a pozitív január, nem történt még ugyanis olyan, hogy a tőzsde ezt követően esett volna év végéig, az átlagos hozam pedig elérte a 29 százalékot.

A Carson Group elemzője Ryan Detrick szerint még nagyobb a statisztikai esély van az erős folytatásra. A historikus adatok szerint ha az S&P 500 januárban több mint 5 százalékkal emelkedik egy negatív évet követően. Megjegyezte, hogy ez a kombináció csak ötször fordult eddig elő elő, de az S&P 500 mind az ötször magasabban zárta az adott évet, átlagosan 30 százalékos erősödést követően. Legutóbbi ilyen 2019-ben fordult elő, akkor a januári hozam 7,9, az éves pedig 28,9 százalékos volt.

De azért van, ami elromolhat

Hiába azonban a pozitív statisztika, a fundamentumok sokak szerint nem megfelelőek egy további emelkedéshez. Az amerikai gazdaság recesszióba is süllyedhet, a Federal Reserve további kamatemelésekre készül és romolhatnak a vállalati eredmények is.

Jonathan Krinsky, a BTIG vezető piaci technikusa szerint a piac technikai képe javult január folyamán, és az S&P 500-as index kitört a csökkenő trendből. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz újabb jelentős eladási hullám és a piac nem fogja ismét tesztelni korábbi mélypontjait.

Minden stratéga azt mondta novemberben, hogy gyenge első félév és erősebb második félév jön. Erre jöttek a kontrariánusok, akik szerint ha mindenki ezt mondja, akkor erős lesz az első félév

– emlékeztetett a szakértő. Idén eddig a fordított stratégia jött be, azaz a tavalyi év vesztesei emelkedtek a legtöbbet.

A januári emelkedés fő mozgatórugója a technológiai szektor volt, pont az, amely hatalmasat zuhant tavaly. A szektor alindexe 7,7 százalékot emelkedett, de a kommunikációs szolgáltatások szektorindexe, ahova az Alphabet (a Google anyavállalata) is tartozik, 12,7 százalékkal drágult.

Stovall szerint jellemzően a januárban jól szereplő szektorok teljesítenek jobban az év hátralévő részében is. A hónap első számú nyertese eddig a kommunikációs szolgáltatások voltak, ezt követték a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó cégek és az ingatlanszektor részvényei. Alulteljesítők voltak a közszolgáltatók, az egészségügy és a tartós fogyasztási cikkeket előállító cégek, ezek a defenzív szektorok mind estek eddig idén.

Krinsky ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy volt már rá példa, amikor a technológiai szektor nagyot ment januárban, s aztán az év hátralévő részében gyengén teljesített. Ilyen volt például 2001 is. Idén azonban, ha jönne is negatív fordulat, szerinte nem lesz olyan erejű, mint 22 évvel ezelőtt.