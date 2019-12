Erősödik a forint, a jegybank is tehet róla

Immár 330 forinthoz közelít az euró ára. Egy hete még 337 fölött volt az árfolyam, azóta folyamatos az erősödés.

Egy hónapos csúcsra került a forint árfolyama az euróval szemben csütörtökön. Az euró ára 330,61 forintig süllyedt napközben, pont egy hete még 337 forint fölött járt a kurzus.

Hétfőn a jegybank 50 milliárd forinttal csökkentette a többletlikviditást a bankközi piacon, más árfolyam-befolyásoló hírek nincsenek. A nemzetközi piaci hangulat viszont eléggé változékony - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője

Az euró/forint keresztárfolyam száznapos mozgóátlaga 330,7 forint körül van, ott, ahol most is áll az árfolyam, ha ezt áttöri a kurzus lefelé, akkor tovább erősödhet a forint, de úgy tűnik, ez elég erős támasz. Hosszabb távon az határozhatja meg az árfolyamot, hogyan alakul majd a bankközi piac likviditása, melynek formálásában az MNB is aktív szerepet tölt be a devizaswap tenderein keresztül - mondta Nyeste Orsolya.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!