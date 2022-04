Indonézia korábbi, január végén bevezetett, majd márciusban feloldott pálmaolaj-kiviteli korlátozása történelmi csúcsra emelte a nyersanyag világpiaci árát. Pénteken az ország kormánya úgy döntött, hogy április 28-tól ismét lesz a pálmaolaj-exportja. Indonézia ráadásul a világ legnagyobb termelője és exportőre, így a belföldi ellátás biztosítására hozott intézkedések a globális piacokat teljesen felborítják.

"Figyelemmel fogom kísérni és értékelni ennek a politikának a végrehajtását, hogy a hazai piacon bőséges és megfizethető legyen az étolaj elérhetősége" - mondta Joko Widodo elnök az exporttilalom bejelentésekor a Reuters szerint.

A terméket széles körben használják, emiatt az olajpálmák narancssárga húsú gyümölcséből kivont pálmaolajra az elmúlt időszakban egyre nagyobb a kereslet: az élelmiszer-ipari termékek összetevőjeként használják édességekben, csokoládékban, nem laktóztartalmú kenhető zsírok alapanyagaként, de jut belőle az instant tésztákba is bőven. Leginkább mert olcsó, sokoldalú és nem tartalmaz - érrendszeri problémákat okozó - transzzsírokat. Olvadáspontja magasabb, mint a tejzsíré, ezért gyakran használják tejcsokoládéban, hogy megakadályozzák az olvadást a forró éghajlaton. A kozmetikai cégek rúzsban, sminkben és bőrápolási termékekben is előszeretettel alkalmazzák. Emellett a pálmaolaj a biodízel kulcsfontosságú alapanyaga is.

Nem véletlen, hogy a pálmaolaj a világon a legnagyobb mennyiségben felhasznált növényi olaja.

Az amerikai szójaolaj határidős jegyzése több mint 3 százalékot ugrott, és rekordmagasra, 84,03 cent/kilogrammra emelkedett, miután Indonézia bejelentette a tilalmat. Az árak eleve nagyon magasak a szójaolajra, mivel nemcsak a pálma-, de a napraforgó- és a repceolajak helyettesítő terméke is.

Atul Chaturvedi, az indiai növényiolaj-gyártók szövetségének (SEA) elnöke a Reutersnek arról beszélt, hogy ez a lépés meglehetősen szerencsétlen és teljesen váratlan, ami az egekbe lökheti az étolajárakat az egész világon.

Magyarországon az árstop miatt egyelőre a fogyasztók nem érzik, hogy az étolajárak emelkednek, de az ellátási nehézségeket már tapasztalhatják: néhány boltban készlethiányt tapasztalhattak. Európában több országban akadozik az ellátás, és alkalmanként időszakosan üresen maradnak az étolajos polcok. Ukrajna és Oroszország komoly szereplők a növényiolaj-piacokon, de a háború miatt most jelentősen visszaesett az exportjuk.