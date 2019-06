Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezek a magyarok milliárdokat kerestek 4 hónap alatt

Sokat kerestek az idén a kisbefektetők a tőzsdén. Vannak már olyanok is, akiknek megvan a milliárdos haszon.

Négy hónap alatt 62,6 milliárd forintot kerestek a tőzsdén a kisbefektetők - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Főleg ennek köszönhető, hogy április végén újabb történelmi csúcson, 717,5 milliárd forinton állt a háztartások hazai részvényállománya. A kisbefektetők vásároltak is a részvényekből, négy hónap alatt összesen 23,5 milliárd forintnyit.

Az ingatlanrészvény tarolt

Különösen jól jártak azok a befektetők, akik ingatlanos cégben tartották az első négy hónapban a megtakarításukat. Az Appeninn árfolyama 23,6, a BIF-é 41,6 százalékkal emelkedett, de a Duna House-é is 16,3 százalékot nőtt. Magánszemélyként nyilvántartott nagybefektetők ezekben a cégekben nincsenek, de Mészáros Lőrinc családja cégeik révén milliárdos nagyságrendben nyert az Appeninnen, és a Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez köthető BDPST zrt. is nyert több mint 960 milliót négy hónap alatt.

Magánbefektetőként Mészáros Lőrinc éppen bukóban van. A felcsúti vállalkozónak magánszemélyként 40,8 millió darab Konzum-részvény van a nevén, ezeken 1,1 milliárd forintot bukott. Üzlettársa Jászai Gellért is szegényebb lett majdnem 590 millióval.

Összességében véve nyertek Mészárosék

Cégein keresztül még többet bukott a Mészáros-család a Konzumon és Opuson. Az Opus-részvények árfolyama 40 forintot esett 2018 vége és április utolsó napja között, ami azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinc és felesége Beatrix összesen 13,4 milliárd forint árfolyamveszteséget szenvedtek el ezen a papíron, de a három Mészáros-gyerek is bukott kétmilliárdot a Konzum Management Kft.-ben lévő részesedésük révén.

A Konzumon a Mészáros-család összesen 5,2 milliárdot veszített, de a felcsúti milliárdosnak mégsem lehet oka a panaszra, az év egyik nagy nyertesének számító 4iG-n ugyanis több mint 32 milliárd forintot nyert ez idő alatt vagyonkezelő cégein keresztül.

Volt pár nagy nyereség

A nem pénzügyi vállalatok papírjain négy hónap alatt 45,2 milliárd forintot nyertek a kisbefektetők. Az ingatlanos cégek mellett az Alteo és a Masterplast is komoly nyereséget hozott. A Masterplast két magánszemély tulajdonosa is elvitt a több mint 45 milliárdból néhány száz milliót. Tibor Dávid árfolyamnyeresége 314 millió, Ács Balázsé 267,5 millió forint lett. Ők ketten márciusban egy-egy adagot el is adtak a részvényeikből.

Emellett olyan papírokkal lehetett nagyot kaszálni, mint az Akko Invest, amelybe az év elején szállt be ifjabb Ádámosi György, a SET Group, amelyeknek az árfolyama csaknem a háromszorosára emelkedett négy hónap alatt.

A Kartonpack árfolyama április végén a december véginek csaknem a négyszerese volt. A debreceni csomagolóipari cég egyik részvényese, Fintha Nagy Ádám csaknem 1,75 milliárd forint árfolyamnyereségnek örülhetett.

Az OTP-vel is jól lehetett keresni

A bankpapírokon 18,2 milliárd forintot kerestek a kisbefektetők négy hónap alatt. Az OTP jó befektetés volt, ugyan a 13 ezer forint fölötti csúcsokról április végére lejjebb csorgott az árfolyam, de így is 13,3 százalékos pluszban volt a részvény április végén.

Az új csúcsra ugró árfolyam meggyőzte a háztartásokat, áprilisban alaposan bevásároltak bankpapírokból, 7,6 milliárd forintnyit vettek belőle. Az időzítés egyelőre nem tűnik jónak, az OTP árfolyama ugyanis azóta 12,5 ezer forint alatt ragadt.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!