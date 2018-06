Ezen múlhat most a forint sorsa

Ritkán volt története során ilyen gyenge a forint árfolyam az euróval szemben mint most. A piacot a nagy jegybankok és az MNB lépései tartják izgalomban, ha a magyar jegybank szigorítana hangvételén, az erősíthetné a forintot. Persze nem jelentősen.

Története során csak háromszor volt gyengébb a forint árfolyama az euróval szemben mint a jelenlegi. Akkor is csak nagyon rövid ideig tudott megkapaszkodni az euró kurzusa 320 forintos szint felett, s a szakértők most is azt várják, hogy inkább az erősödés irányába mozdulhat el a magyar deviza kurzusa a pillanatnyi szintekről, azonban nagyon sok dolog múlik a nagy jegybankok és az MNB lépésein is.

Az önmagában nem érhette meglepetésként a piaci szereplőket, hogy a forint árfolyama idén inkább a 310-320 forintos sáv gyengébb széle irányába mozdult el a tavalyi, nyugodt kereskedést követően. A nagy jegybankok közül a Fed már megkezdte a monetáris szigorítást, és a piaci szereplők most azt találgatják, hogy az ECB holnap esedékes ülésén milyen jelzést fog adni kvantitatív lazítási programjának befejezését illetően, illetve utal-e majd a kamatemelések várható megindulására.

Ebben a környezetben, ahol a nagy jegybankok közül az egyik már szigorít, a másik pedig erre készül érthetővé teszi, hogy a befektetők miért váltak valamivel bizalmatlanabbá a forinttal szemben, ahol a monetáris politika még mindig a laza irányba mutat - mondta Nyeste Orsolya, az Erste Befektetési Zrt. szenior makrogazdasági elemzője a Napi.hu-nak.

Ugyanakkor - véli a szakértő - a helyzet nem változott, a magyar gazdaság helyzete kedvező, a folyó fizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg továbbra is pozitív egyenleget mutat, ami az erősödés irányába hat, míg az MNB laza monetáris politikájának forintgyengítő hatása van. Épp ezért lesz fontos, hogy a magyar jegybank jövő heti ülése után közleményében milyen hangnemet üt meg.

Az MNB a forintárfolyamot nem szokta kommentálni, azonban érdemes lehet azt figyelni, hogy továbbra is célként jelenik-e majd meg a hozamok leszorítása a hozamgörbe teljes hosszában, vagy ennél inkább a szigorúbb hozzáállás irányában tesznek-e utalásokat.

Az Ersténél egyelőre a 310-320 forint közötti sávba várják változatlanul az euró forintárfolyamának alakulását, azonban Nyeste úgy véli, hogy kevésbé valószínű, hogy ezen az időtávon a 315 forintos szint alá gyengülne vissza a közös európai deviza kurzusa a forinttal szemben.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!