Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Az elmúlt években azt láttam, a forint gyengül, az euró és a dollár pedig folyamatosan erősödik, de eddig nem léptem. Két héttel ezelőtt, amikor a forint erősödni kezdett, vettem dollárt 430 forint körüli árfolyamon, mert arra számítottam, hogy visszamegy majd 450-re vagy följebb. Azóta viszont csak gyengül tovább, és most már aggódom. Mit tegyek? Várjak még, visszamegy a dollár, vagy adjam el?

Balázs

A Financiológus válasza:

Kedves Balázs!

Éppen azon a hétvégén jelent meg egy ezzel kapcsolatos írásom az oldalon, amikor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) intézkedése miatt megtörtént az a bizonyos nagyobb forinterősödés. Azzal kezdtem az írásomat, amivel most is kezdem: kristálygömbbel nem rendelkezem, nem tudom megmondani, mi lesz az árfolyamokkal, fog-e tovább erősödni a forint, vagy sem. Mivel befektetési tanács adására sem vagyok jogosult, azt sem fogom önnek tanácsolni, adja-e el a dollárjait 410-420-nál, vagy várjon, amíg drágább lesz, mert nem tudom, lesz-e drágább és mennyivel.

Amit biztosan tudok: a devizapiac az egyik legkockázatosabb piac az összes közül, amelyen egy kisbefektető mozoghat. Kockázatosabb a tőzsdénél, az árupiacnál, az állampapírokkal pedig összemérni sem érdemes. Ezt tapasztalja most ön is. Október első felében még 450 forint fölött járt a dollár, azóta volt, hogy ehhez képest, 10 százalékot is esett, ami fájdalmas bukás, és megértem, hogy ideges miatta. Sajnos abban is biztos vagyok, hogy sokan járnak az ön cipőjében, és vásároltak devizát akkor, amikor a jegybank intézkedéseinek hatására erősödni kezdett a forint.

Amit tanácsolni tudok: ha szeretne devizákba fektetni, akkor mindenképpen mélyedjen el a devizapiacok működésében, képezze magát, tanulja meg, mi mozgatja az árfolyamokat. A jegybankok intézkedései, az inflációval kapcsolatos várakozások, más devizák fel- vagy leértékelődése is folyamatosan hat a keresztárfolyamokra. Ezen a héten is történtek olyan események, amelyek megrázták a devizapiacokat, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed például erősítette a dollárt, ami önnek jó hír lehet.

Vannak "guruk", profi portfóliómenedzserek, akik meggyőződéssel állítják, hogy egy-egy valuta árfolyama fel fog menni, vagy le fog menni egy másikhoz képest, de közülük is sokan voltak már, akik nagyot buktak ezen. Gondoljon csak 2015. január 15-re, amikor a svájci jegybank bejelentette, hogy nem támogatja tovább a frank gyengítését. Akkor felrobbant az árfolyam, és nem csak a magyar devizahitelesek, de a profi devizaspekulánsok is hatalmas veszteséget könyvelhettek el.

Ha viszont nem komfortos az ön számára a devizapiacok ingadozása, idegeskedik miatta, akkor lehet, hogy azzal jár a legjobban, ha másféle befektetést választ, olyat, amelynek a kockázatát el tudja viselni. Várhat, amíg kedvezőbb lesz az árfolyam, de ha nem vár, akkor most is kiszállhat a befektetésből, és kereshet helyette egy megfelelőbbet, állampapírt például. Nem kecsegtet akkor hozammal, de bukni sem fog rajta legalább. A számításaim szerint nagyjából 6-7 százalékos veszteséget pedig elkönyvelheti tanulópénzként. Az is lehet persze, hogy ha türelmesen vár, akkor be fog jönni a dollár befektetés, mert gyengül majd a forint, de én egyik kimenetelt sem tudom garantálni.