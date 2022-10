Egészen súlyos árasés indult a holland gáztőzsdén péntek napközben: 13:30-kor a fronthavi jegyzések 10,5 százalékos mínusszal 113,8 euró/megawattórán álltak. A novemberi szállítású gáznál június óta nem volt ilyen alacsony a jegyzés az ICE TTF adatai szerint. Már érezhető közelségben van a fronthavi szinteknél a háború előtti 90-99 eurós szint.

A forint gyengülése viszont ebből a szempontból fájdalmas lesz: 366,67 volt az euró-forint váltása, tehát csak azóta 13-20 százalék körül gyengült a forint.

Bár most biztató, hogy nagyon alacsony a novemberi gázjegyzése, figyelembe véve, hogy már csak 10 nap van hátra a következő hónapig, kezd beszédesebb lenni a gázárakat illetően a decemberi jegyzés. Az eleve hidegebb téli hónapot tekintve is tekintélyes esés látszik: a jegyzés 143,685 euró/megawattóra, ami 6 százalék feletti napon belüli áresést jelent. Innen nagyobb távolságra van a tavaly decemberi 80 euró körüli, havi átlagos váltás.

A rezsicsökkentésnek is jó

A rezsicsökkentés szempontjából mérvadóbb CEEGEX adatainál még kedvezőbb folyamatok látszódnak: a pénteki gáznapra 78,01 euró/megawattórás referenciaár, 76,01 eurós súlyozott átlagár látszik. A rezsicsökkentés korlátozásának kezdőnapján, augusztus 1-én a CEEGEX-en még 196,17 volt a súlyozott átlagár, ahhoz képest a mostani kurzus már 60 százalék feletti áresést mutat.

A kormány ígéretei szerint a lakossági piaci árat rendszeresen felülvizsgálják majd, így decemberben segíthet, hogy most nagyon olcsónak látszik a földgáz.

Van most még minden, csak legyen is

A legérdekesebb a folyamatban az, hogy az Európai Bizottság ugyan ígéretet tett egy gázársapka-rendszer kidolgozására, ebből végül semmi nem lett. Épp a TTF esetében egy plafonszintet szabályozó mechanizmust ugyan kidolgoznak a spotpiaci (azonnali) kereskedésre, de ez már egy régen hangoztatott terv.

Az áresés fő oka az lehet, hogy egyelőre bőséges az LNG-kínálat az európai piacokon, sikeresen licitálták felül az ázsiai kereskedőket, valamint az EU-s gáztárolók napokon belül megtelnek a Gas Infrastructure Europe számai szerint. A magyar tárolók 80,31 százalékon állnak, ami gyenge adat még annak fényében is, hogy a hazai 11 milliárdos éves fogyasztásra jut 4,4 milliárd köbméternyi tárolói kapacitás. Ugyanakkor az is rontja a magyar mutatót, hogy a töltöttségbe beleszámít a Szerbia által lekötött 500 millió köbméteres mennyiség, ahogy más így betárolt földgáz is.

