Kedd reggel 9:00-kor a forint gyakorlatilag változatlanul állt az euróval szemben a nemzetközi devizapiacokon: a napot a 409,1-es sávban kezdte, és ugyanígy 409,15-ön állt a Stooq.com adatai szerint. Mindez csak egy pillanatkép, mert egy hajnali lendületes gyengüléssel 409,945-ig csúszott a kurzus, majd egészen 407,58-ig zárkózott a közös európai fizetőeszközre, hogy aztán visszagyengüljön.

A 410 körüli forintárfolyam hátterében több tényező is áll: egyrészről a piacok még mindig számolnak azzal, hogy az Európai Uniótól nem érkeztek források az idei évben sem a helyreállítási alapból, sem a hétéves költségvetésből. A hét elején jár le a magyar kormány határideje, hogy válaszoljon az Európai Bizottságnak, de már egyre valószínűtlenebb, hogy az idei évben érkezhetnek eurómilliárdok a magyar kormányhoz.

Másrészről egyre nagyobb az esélye a leminősítéseknek, ahogy azt a Standard & Poor’s másfél hete már jelezte is. Mindeközben a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott csütörtökön az egyhetes betéti tenderen a 10,75-ös kamatszintjén. A piacon pedig hétfőn a Vodafone felvásárlásának a hírét is árazták. A magyar államcsőd kockázatára kötött 5 éves viszontbiztosításítások ára (credit default swap - CDS) 9,45 ponton van, míg tavaly augusztusban még csak 2,23 volt a szint az Investing.com adatai szerint. Ez nem jelenti, hogy közelítene a magyar államcsőd, de a magyar fizetőképesség romlását jól mutatja az adat.

Az euróval szembeni gyengülés nem is igazán látványos a forint árfolyamában: az európai valuta rekord mélyponton van a dollárral szemben, amely perpillanat több is ér az eurónál. Az árfolyam beesve a paritás alá 0,99-en van, amire még soha nem volt példa. Tavaly még 1,17 felett volt az euró a dollárral szemben. Az EU-s fizetőeszközt főként az energiaválság és a német recessziós kockázat rántotta le az elmúlt időszakban.

A dollárral szemben a forint így látványosan rosszabbul teljesít: a kurzus reggel 9 órakor 412,8 környékén állt, ami 115 forintos gyengülés tavaly augusztus 23-hoz képest. Az amerikai dollár erősödését főleg a globális recessziós pánik hajtja, mivel az amerikai államkötvények klasszikus menedékbefektetésnek számítanak. Továbbá a magasabb olaj- és nyersanyagárak miatt a dollárkereskedelem is intenzívebb.

A forint veszteségét jól mutatja, hogy a cseh koronáért 16,59-öt kell fizetni a pénzváltáskor, itt az elmúlt 52 hétben 21,2 százalékos volt a forint gyengülése. A cseh jegybank most nem avatkozott be a piacba, tehát a gyengülés ezúttal teljesen piaci. A lengyel zloty is megkezdte az erősödést, a Stooq.com szerint 0,05 százalékkal húzott el a forinttól kedd reggelig, a kurzus most 85,9, míg egy évvel ezelőtt 9,5 forinttal volt olcsóbb a zloty.