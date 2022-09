A Magyar Nemzeti Bank 18 éves csúcsre, 11,75 százalékra emelte az alapkamatot kedden, ami átmenetileg erősítette a forint árfolyamot. Az euróval szemben a 401 forintos szintig zárkózott a magyar fizetőeszköz az elmúlt napokban, de a lendület megtörni látszik: csütörtök hajnalban egy óra alatt esett a 400,87 kurzusról a 401,5-401,6-os sávig. A váltás reggel 8:30-kor 401,2-n állt a Stooq.com adatai szerint. Az árfolyam gyors kilengésekkel operál, egyelőre ráadásul kis forgalom mellet.

A második negyedéves GDP-adat részletes változatát teszi közzé a KSH reggel, ami vélhetően nem lesz nagy hatással. Ha csak a mélyebb elemzésből nem látszódnak lefelé vagy felfelé mutató kockázatok. A harmadik negyedévre minden elemző és a kormány is zsugorodást vár.

A dollárral szemben komolyabb gyengülést produkált a forint: 400,5-ig drágult a zöldhasú, ami 0,45 százalékos gyengülést jelent. Miközben a napi minimális szint 398,315 volt a Stooq.com szerint.

Mindez mutatja azt is, hogy a forint a gyengülő euróval szemben is kevéssé tud zárkózni: az euró 0,3 százalékot veszített az amerikai fizetőeszközzel szemben, a váltás most 1,002 alatt van, tehát szinte paritásban.

A svájci frank árfolyama is emelkedik a forinttal szemben: 409,985 a szint, 0,5 százalékos a gyengülés csütörtök reggel a nyitó árfolyamhoz képest.

A régiós valuták közül a cseh korona is enyhén drágult a forinthoz képest, 0,05 százalékos a gyengülés reggel 8:30-ig, a zloty 0,1 százalékkal hagyta maga mögött a forintot.