Sírgödörbe lökték a forintot, ráhányják a földet is

405 forint fölötti euró az újabb történelmi mélypont. A dollárral szemben is megdőlt mindenkorábbi rekord, 390 fölé emelkedett az árfolyam. Az egykori devizahitelesek most már nyugodtan nézhetik a 406 forint fölött ugráló árfolyamot. A dollárral, a cseh koronával és a svájci frankkal szemben is meglett a negatív rekord.