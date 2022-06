Csütörtök este 7 órakor a forint-euró kurzusa 394,75-ös szinten mozgott, ami valamivel erősebb a nyitó árfolyamnál, akkor 395 körül mocorgott a váltás. De nem volt ennyire sima napja a forintnak: a csúcson 396,9-nél is járt a szint.

Azt, hogy ez leginkább az euró gyengülésének köszönhető abból látszik, hogy a dollárral szemben viszonylag sokat veszített az euró. A szinte már paritásban mozgó valuták között a különbség 0,6 százalékkal változott. Az euró begyengült az 1,065-ös szintig. Mindez leginkább az Európai Központi Banknak köszönhető, amely csütörtökön megerősítette, hogy az euróövezeti magas inflációs adatokra reagálva idén többször is kamatot emelhetnek.

Nem meglepő így, hogy a forint csak relatív erősödött az euróhoz képest (0,08 százalékkal), de a dollárral szembeni kurzusnál látszik a gyengülés: este 7-kor már 370,65 körül mozgott a váltás. Ez 52 hét alatt 30,17 százalék feletti gyengülést jelent már, akkor még 283,113 volt a váltószám. A történelmi mélypontot jelentő 377,5-ös szint sincs már beláthatatlan távolságban. Napközben egyébként a rekord negatív szintet a 371,92 közeli árfolyamszint jelentette a Stooq.com adatai szerint.

A svájci frankkal szemben valamivel jobban tartotta magát a forint: 379,004 volt az esti váltási árfolyam, de napközben a 380,91 felett is járt a szint. Éves szinten itt csak 19,3 százalék körüli a gyengülés.

Aggasztóbb, hogy a régiós valutákkal is alulteljesítő volt a forint: a cseh korona 15,99 közelébe emelkedett este 7-re, ami 17 százalék feletti éves gyengülés. Napközben is 0,16 százalékos a forint értékvesztése a cseh koronával szemben.

A román lej 80,01 forinton állt, ami 0,21 százalékos napi mínuszt jelent. Éves szinten a szomszédos devizával szemben már 13,67 százalék a gyengülés mértéke.

A horvát kuna is rávért a forintra, 1,3 százalék a napi plusz, most 52,5 a váltás, ami a nyaralóknak rossz hír. Tavaly a tenger parton még 13,42 százalékkal többet ért a forint. Itt is nagyon közel az 52 hetes mélypont: az 52,7085 volt.

A lengyel zlotynak volt csak a forinthoz mérhetően gyenge napja: a régiós riválisra most 0,35 százalékkal zárkózott a forint, a váltás 85,855 volt este 7-kor. A hasonlóan magas inflációtól szenvedő lengyel valuta is 52 hét alatt 10,5 százalék vert a forintra.