Gyengüléssel nyitott a forint csütörtökön a szerdai hatalmas rali után. Az euró ára 398 forint fölé szökött, a dolláré is hasonló szintre emelkedett, holott tegnap még mindkét fizetőeszköz 396 forint alatt is volt az esti órákban.

"Jelentős forinterősödés indult tegnap. A nap második felében már 400 forintos szint alá szökött az euró-forint árfolyama, a nap végére azonban jelentős erőt mutatott a forint, mely az esti órákban 396 forint alá is beszúrt. Tesztelhetik hamarosan a 392-393 forintos szintet is" - írta reggeli elemzésében az Equilor.

"Ma a 9 órakor érkező magyar inflációs adatra érdemes figyelni, hiszen ez további kamatemelésekre késztetheti a jegybankot, amely erősíthetné a magyar deviza megítélését" - tette ehhez hozzá a KBC Equitas. Az infláció 15,6 százalékos lett augusztusban, ez valamivel alacsonyabb az elemzők által várt 16 százalék körüli értéknél.

A mai nap legfontosabb eseményei, amelyek hathatnak a magyar fizetőeszközre, az Európai Központi Bank (ECB) kamatdöntése. Várhatóan folytatódik a kamatemelés az eurózónában. A friss kamatkondíciók bejelentésére és a közlemény megjelenésére 14:15-kor kerül sor, majd 14:45-kor indul Christine Lagarde sajtótájékoztatója. Utóbbin derülhetnek ki a friss jegybanki makrogazdasági prognózis keretszámai. Az Equilor szerint az idei és a jövő évi inflációs várakozásokat jelentősen felhúzhatja az ECB, ugyanis júniusban 6,8 és 3,5 százalék volt a várakozás 2022-re és 2023-ra.

Az idei évi növekedési kilátást pedig 2,8 százalékról csökkenthetik, mivel az eurózónában az energiaválság miatt jelentősen megnőtt a recesszió veszélye a következő negyedévekre. Az Equilor 50 bázispontos kamatemelést vár az eurozónában.

A piac ennél is nagyobb szigorítással számol. "Ma az ECB kamatdöntő ülésére figyelhetnek a befektetők, egyelőre jelentősen le van maradva az amerikai alapkamathoz képest az eurózóna kamata, azonban várakozások szerint ma jelentős emelkedést jelenthet be a jegybank. A várakozások szerint a következő időszakban a 10 százalékos inflációt is elérheti az euróövezeti infláció, így a konszenzus jelenleg 75 bázispontos kamatemelést vár mára" - tette ehhez hozzá a KBC Equitas.