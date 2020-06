Hatalmas pofont kapott a német nemzeti büszkeség

Igazi Enron-szintű botránnyá kezd válni a német tőzsdei sikercég története. A Wirecardnál úgy tűnik, eltűnt 1,9 milliárd euró, az árfolyam összeomlott és a német tőzsdefelügyelet is blamálta magát, miután tavaly a cég ügyeit megpiszkáló újságírókat beperelték tisztességtelen árfolyam-manipuláció miatt.

Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy rossz lóra tettek a németek, amikor utolsó leheletükig próbálták védeni nemzeti büszkeségként kezelt technológiai vállalatukat, a Wirecardot, amely a kelet-közép-európai régióban is aktív. A társaság részvényeinek árfolyama a héten alig negyedére zuhant, miután könyvvizsgálójuk, az Ernst & Young bejelentette, nem kívánja hitelesíteni a társaság tavalyi éves beszámolóját. Véleményük szerint nem lehet arról megfelelően megbizonyosodni, hogy a társaság 1,9 milliárd eurónyi pénzeszköze, amely állítólag két letéti számlán van, valóban létezik.

Tovább súlyosbította a helyzetet, amikor a fülöp-szigeteki BDO Universal Bank és a Bank of the Philippine Islands bejelentette, hogy a Wirecard nem hogy nem helyezett el nagyobb összegű betétet náluk, de még csak nem is ügyfelük. Az erről szóló igazolások a BDO Bank szerint egyszerű hamisítványok. A Wirecardnak elvileg a héten kellett volna megjelentetnie auditált éves beszámolóját, miután korábban már három alkalommal tűzött ki erre új időpontot.

"A cég üzleti modellje kitűnő"

Markus Braun, a Wirecard vezérigazgatója, aki közel két évtizeden keresztül vezette a céget és aki vagyonának egy jó részét a cégben lévő részesedése tette ki, lemondott. Közleménye szerint azért, mert a cég összes tranzakciójáért, mint vezérigazgató, ő felelt és nem szeretné, ha a továbbiakban a személye jelentené az akadályt a cég sikeres működése előtt. Szerinte a cég üzleti modellje kitűnő és a társaság fényes jövő előtt áll.

A digitális fizetési szolgáltatásokat nyújtó társaságnak mindenesetre egyelőre meg kellene állapodnia hitelezőivel további sorsáról, ezek állítólag pénteki találkozójukon konstruktívan álltak hozzá a cég helyzetéhez. Péntek este a cég bejelentette, hogy megbízta a Houlihan Lokey nevű befektetési bankot, hogy a vezetéssel együtt dolgozzanak ki egy tartós és fenntartható pénzügyi stratégiát a cég működtetésére. A Moody's szombati bejelentése szerint a cég hitelminősítését a korábbi B3 szintről hat fokozattal lejjebb vitte, a mélyen a bóvli kategóriában található Baa3-as szintre.

Többszörösen is kínos ügy

A Wirtschaftswoche nevű tekintélyes német pénzügyi lap szerint a Wirecard esete többszörösen is kínos az egész német pénzügyi elit számára. A céget ugyanis sokan úgy tekintették, mint annak élő jelképét, hogy a DAX index tagjai között, a német tőzsdén is van olyan cég, amely sikeres vállalat és a technológiai szektorban tevékenykedik. A német nemzeti érzést is valamennyire meglovagolta a cég, amikor tavaly év elején a Financial Times elkezdett arról cikkezni, hogy beszámolói nem mindenben felelnek meg a valóságnak.

A brit pénzügyi lap akkor olyan értesülésekről számolt be, amelyek szerint a Wirecard árbevételi adatai egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak. Az akkori vádak úgy szóltak, hogy a leányvállalatok egymás közti forgalmát nem számolták el szabályszerűen, s így az adatokat, amelyeket a befektetők láttak, mesterségesen felpumpálták. A Wirecard akkor gyorsan ellentámadásba ment át és jogi lépésekkel fenyegette meg a Financial Timest. A német pénzügyi felügyelet (Bafin) pedig azt kezdte el vizsgálni, hogy a vajon a Wirecard részvények árfolyamának akkori esése és a megélénkült short aktivitás nem állt-e összefüggésben a cikkek közelgő megjelenésével. A német felügyelet a Bafin odáig ment, hogy ez alapján tisztességtelen piacmanipuláció gyanújával büntetőfeljelentést tett, nem csak tőzsdei kereskedők, de a Financial Times két újságírója ellen is.



Fotó: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

A német sajtó is eléggé értetlenül fogadta a Bafin lépését. A Süddeutsche Zeitung tavaly év végén megszerezte a Bafin feljelentésének a szövegét és azt eléggé trehány módon összerakottnak és gyenge lábakon állónak találta. Az ugyanis azt feltételezte, hogy a brit lap a cikk elkészülte után azért késleltette napokig a cikk megjelentetését, hogy minél nagyobb hatást gyakoroljanak vele a piacra és a cikkről tudomást szerző spekulánsok megnyithassák pozícióikat.

A valóságban viszont az történt, hogy az újságírók ebben az időszakban elküldték a cikkel kapcsolatos kérdéseiket a Wirecardnak és annak válaszára vártak. A cég azonban e helyett inkább gyorsan megbízott egy londoni ügyvédi irodát a cikk és a helyzet kezelésével. Így a cikk várható megjelenését és az abban foglaltakat maga a Wirecard terjesztette több fórumon is.

A KPMG-t is felkérték

A Wirecard igazgatósága mindenesetre amellett, hogy beperelte a Financial Timest tavaly év végén végül úgy döntött, hogy felkéri a KPMG-t, készítsen egy teljes auditot a cég elmúlt éveiről, s vizsgálja ki a könyvelés kozmetikázásával kapcsolatos vádakat. A részvényesek sokáig várták a vizsgálat megállapításait, januárban a Wirecard frissen kinevezett elnöke még úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat körüli csend sokatmondó, hiszen ha szabálytalanságok történtek volna, az már kiderült volna. Aztán április végén a KPMG mégis előállt egy jelentéssel, amelyet a Wirecard úgy kommentált, hogy nem találtak terhelő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy könyvelési csalás történt volna.

A KPMG viszont súlyos dolgokat mondott, amelyek szerint például nem tudták ellenőrizni a 2016-2018-as időszakban a tranzakciók volumenének értékét. A cég külső ügynökeinél keletkezett tranzakciók értékét nem tudták ellenőrizni kellőképpen, s már a KPMG is utalt egy külső ügynöknél elszámolt 1 milliárd euró nagyságú összegre, amelyet nem lehetett kellőképpen alátámasztani. A KPMG vizsgálói kifogásolták, hogy nem adódott lehetőség a cég munkatársaival való személyes kapcsolatfelvételre, s állításuk szerint a Wirecard nagyon sokszor nem tudta tranzakcióit eredeti dokumentumokkal igazolni, csak képernyőképeket mutogattak ezekről - írta a Financial Times.

Nem igazán volt minden rendben

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a vizsgálat során nem is lehetett bizonyítani a szándékos csalást, azért korántsem volt minden rendben a vállalat könyvelésével. A cég jövőjével kapcsolatban egyelőre elég sok a kérdőjel, ebből a szempontból számukra a legfontosabb, hogy meg tudják őrizni Visa és Mastercard licencüket. A két nagy kártyacég egyelőre nem kommentálta a fejleményeket.

A Wirecard 2018 szeptemberében váltotta a Commerzbankot a DAX indexben, piaci kapitalizációja akkor meghaladta a 24 milliárd eurót. Most ez az érték péntekre 3 milliárd euró alá csökkent.