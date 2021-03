Alacsony a kamat, gyenge marad a forint

A részvénypiacokat leginkább az infláció és a reálkamatok alakulása befolyásolja a következő időszakban - mondják a Hold Alapkezelő szakértői. A forint azért gyenge, mert az USA-ban nőttek a reálkamatok, Magyarországon viszont alacsonyak.

Nem lesz már olyan az életünk, mint volt a vírus előtt - mondta Bilibók Botond, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója a társaság háttérbeszélgetésén. A válság atipikus - mondta Móricz Dániel befektetési igazgató. A kereslet visszaesett, de nem azért, mert nincs az embereknek elkölthető pénze, hanem, mert nem tudnak költeni.

A költségvetési hiányok elszálltak, Európa-szerte 10 százalék környékére, az Egyesült Államokban 20 százalék körüli szintre. A monetáris politika is belépett a válságkezelésbe hatalmas lazításokkal. Háborús szintű költségvetési politikát kezdtek alkalmazni a kormányok. Ilyen mértékben utoljára a második világháború idején nőtt a pénzmennyiség. Kérdés, ez mennyire fog hatni az inflációra - jegyezte meg Móricz Dániel.

Buborék alakul a zöld és innovatív papírokban

A kamatkörnyezet az elmúlt két évben támogatta a részvénypiacokat, és az infláció önmagában nem is okoz a piacoknak problémát. Ami fájdalmas lehet, az a negatív reálkamat. A Holdnál úgy látják, a részvénypiac egyes szegmenseiben már buborék képződött. Bizonyos trendek hosszútávúnak tűnnek: a zöld energia, a digitalizáció ilyenek. A gazdaságba pumpált pénzt most azok a piacok szívták fel, amelyek el is tudják költeni. Több jele van a buboréknak mégis: a kisbefektetők is beszálltak, akiknek több elkölthető pénze maradt, online platformokon kötnek sok ügyletet.

A buborék ereszteni kezdett, elég nagy korrekciók vannak, a Tesla árfolyama is esett, és a Tesla az a cég, amely a legjobban megtestesíti mindazt, ami a buborék-szegmensre, a növekedési cégekre jellemző. A jövőben Móricz szerint a reálgazdaságban lehetnek jó lehetőségek, például az ingatlanokban vagy azokban a részvényekben, amelyek lemaradtak a buborék-szegmenshez képest. Az úgynevezett value-részvények (értékeltségi alapon olcsónak tűnő) például hosszabb távon jobban teljesíthetnek, mint a most nagy növekedési potenciál előtt álló technológiai vagy zöld papírok. A Pfizer-vakcina nagy törést hozott a piacon. A korábban nagy növekedési potenciálú papírokat vásárló befektetők áttértek a value papírokra.

Kelet-Közép-Európában a bankszektor lehet jó befektetés - mondta Cser Tamás vezető portfóliókezelő. A biztosítók is jól fognak teljesíteni, ha megjelenik az infláció és a kamatok. Nagyon mélyen alulteljesítenek most ezek a részvények a növekedési részvényekkel szemben. A következő évek nem lesznek könnyűek a részvénypiac számára, de a Hold szakértői szerint ezek a value-részvények jobban fognak teljesíteni.

Mi lesz a forinttal?

A forint kritikus szinteken áll. Rövid távon nézve nem is néz ki jól a grafikon - mondta Móricz Dániel. A feltörekvő piaci devizák az utóbbi egy hónapban gyengék, miután elkezdtek felmenni az Egyesült Államokban a reálkamatok. Ezután pedig a feltörekvő piacokon is magasabb reálkamatot várnak el a befektetők. Hiába jó a külső egyensúlya az országnak, a befektetők magasabb kamatot várnának el.

A cseh korona azért nem gyengül ennyit, mert ott a jegybank kamatemelésre készül. A zoltynál problémát okoz, hogy a bankoknak még mindig van egy jelentős svájci frank hitelállománya, amit lehet, hogy át kell váltani. Egy gyengítheti a zlotyt, ami magával ránthatja a forintot is.