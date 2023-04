A Credit Suisse bedőlése után a piaci szereplők aggódtak a több nagy, befektetési részleget is működtető bank miatt, azonban most megnyugodhatnak: a JP Morgan és a Wells Fargo egyaránt remek negyedévről számolt be.

JP Morgan

A JP Morgan árbevétele az év eső három hónapjában 39,34 milliárd dollár volt, ami 25 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest, ezen belül 49 százalékkal 20,8 milliárd dollárra nőttek kamatbevételek. Szemben a múlt hónapban csődbe ment kisebb amerikai bankokkal, amelyek végzetét az okozta, hogy igen alacsony hozam mellett vásároltak be amerikai állampapírokból, a JP Morgan abból tudott profitálni, hogy pénzeszközeit korábban nem kötötte le alacsony hozamok mellett, hanem most, a heves kamatemeléseket kihasználva tett szert magas kamatbevételre.

A bankot segítette, hogy a kisebb bankokból menekülő betétesek áthozták pénzeiket a biztonságosabbnak tartott nagyokhoz, ugyanakkor mások kivonták a betéteket, miután alacsonynak találták a kapott kamatot, így pénzüket pénzpiaci alapokba helyezték át. Ott a magas kamatszint áldásaiból azonnal részesülnek, míg a bank nem kapkodja el a betéteseinek nyújtott kamatok megemelését.

Így a banknál méretes profit is keletkezik, ami a JP Morgan esetében 52 százalékos emelkedéssel 12,62 milliárd dollár lett. A nyereséget ugyanakkor nem kell sajnálni a banktól, hisz az most növeli tőkeerejét, stabilitását, ami az egész amerikai bankrendszer szempontjából kedvező, így csökkenti egy, a 2008-ashoz hasonló válság kialakulásának esélyeit.

Wells Fargo

A Wells Fargo esetében 20,73 milliárd dollár lett az árbevétel, nettó nyeresége pedig több mint 30 százalékkal közel 5 milliárd dollárra nőtt az első negyedévben. A kamatbevétel ezen belül 45 százalékkal nőtt, vagyis a bank hiteleinek illetve befektetéseinek kamatát nagyobb mértékben tudta növelni, mint a betéteseknek kifizetett kamatot. Mindazonáltal a banknak el kellett különítenie 1,2 milliárd dollárt a nemfizető hitelekre, de hát erős kamatemelések időszakában érthetően több hiteles válik fizetésképtelenné.

A Wells Fargo valaha a legnagyobb ingatlanhitelező volt, de mérsékelte kitettségét az ingatlanpiacon, így kiegyensúlyozottabbá vált a működése. Ennek során a közelmúltban is elbocsátott több száz ingatlanhitelezési bankárt. A bank stabil helyzetét jelzi az is, hogy a negyedév során 4 milliárd dollár értékben vásárolt saját részvényeket.