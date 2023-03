Hogy okozhatta a világ legbiztonságosabb befektetése az amerikai bank bukását?

Különös, hogy épp az amerikai államkötvényeken veszített olyan sokat a Silicon Valley Bank (SVB), hogy ez hozzájárult az összeomlásához. Persze a világ legjobb eszközét is meg lehet venni olcsón is, drágán is. Márpedig ha valamit drágán veszünk, majd olcsón kell eladnunk, azon veszítünk.