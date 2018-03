Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kemény nap vár Európára

Erős mínuszban nyithatnak a főbb európai piacok.

Jelentős mínuszban nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken: a globális értékpapír- és pénzpiacokat erősen megrázták a globális kereskedelmi háború kirobbanásától való félelmek, miután Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a memorandumot, amelynek értelmében akár 60 milliárd dollár értékű kínai importcikkekre vethetnek ki vámokat, elsősorban technológiai és telekommunikációs termékekre - írja az MTI.

Elemzők szerint a londoni FTSE-100 index 0,9 százalékkal, a frankfurti DAX-30 index 1,6 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 1,5 százalékkal eshet a nyitásban.

A határidős jegyzésekben az S&P 0,6 százalékos, a Dow Jones 0,76 százalékos, a Nasdaq Composite pedig 1,05 százalékos mínuszban állt közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor, ami azt jelzi, hogy a New York-i tőzsde is várhatóan mínuszban nyit. Csütörtökön a Dow Jones ipari átlag 2,93 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,52, a Nasdaq Composite pedig 2,43 százalékos veszteségben fejezte be a kereskedést.

Ázsia és a csendes-óceáni térség tőzsdéin meredeken zuhantak az irányadó indexek pénteken. Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 4,66 százalékos, a dél-koreai Kospi 3,18 százalékos, az irányadó ausztráliai index, az S&P/ASX 200 pedig 1,96 százalékos mínuszban zárt. A vezető sanghaji index 3,79 százalékos, a hongkongi Hang Seng pedig 3,30 százalékos mínuszban közelített a záráshoz.

A Trump által csütörtökön, a nyugat-európai tőzsdezárás idején aláírt memorandum egy 30 napos konzultációs időszak után lép hatályba, így nőtt az esély arra, hogy a végleges intézkedések kevésbé lesznek szigorúak. Mindazonáltal a befektetők attól félnek, hogy az amerikai intézkedések kereskedelmi háborúba torkollhatnak, ami potenciálisan veszélyt jelent a világgazdaság növekedésére.

Peking pénteken felszólította az Egyesült Államokat, hogy "lépjen vissza a szakadék széléről". A kínai kereskedelmi minisztérium leszögezte, hogy nem akar kereskedelmi háborút, de nem is fél tőle. Jelezte, hogy válaszul az importált alumíniumra és acélra kivetett amerikai vámokra 3 milliárd dollár értékű amerikai termékre vetnek ki vámot.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára viszont emelkedik. A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,97 százalékos pluszban, 69,58 dolláron, a WTI pedig 1,18 százalékos nyereségben, 65,06 dolláron forgott.

Már csütörtökön is nagy eséssel végeztek a főbb európai tőzsdeindexek. Az árfolyamcsökkenés minden gazdasági ágazatra kiterjedt, a legnagyobb veszteségnek azonban a banki papírok mellett a technológiai részvények voltak kitéve. A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 1,23 százalékkal, 6952,59 pontra, a frankfurti DAX-index 1,70 százalékkal, 12 100,08 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 1,38 százalékkal, 5167,21 pontra zuhant. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,55 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 1,56 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,73 százalékkal csökkent.

A forint árfolyama reggelig alig változott.

