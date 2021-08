Peking olyan új szabályokat fontolgat, amelyek korlátoznák a hazai internetes cégek tőzsdei bevezetését (ipo) az Egyesült Államokban - jelentette pénteken a Wall Street Journal. A kínai szabályozók kifejezetten a felhasználói adatokat tároló techcégeket veszik célba, és az adatvédelmi szempontból kevésbé aggályos cégek, például a gyógyszergyártók mentesülhetnének a tőzsdei bevezetési tilalom alól.

Az Alibaba részvényei pénteken közel 3 százalékot estek a tőzsdei kereskedésben, miután csak ebben a hónapban 15 százalékot veszítettek. Az Invesco Golden Dragon China ETF, amely a Kínában székhellyel rendelkező és bejegyzett vállalatok ADR-jeiből álló, amerikai tőzsdén jegyzett kínai részvényeket követi, 26 százalékot veszített ebben a negyedévben a megnövekedett szabályozási nyomás közepette - írta meg a CNBC.

Az új szabályokat még nem véglegesítették, Peking a negyedik negyedév körül tervezi bevezetni őket - állítja a WSJ. A hét elején a kínai kiberbiztonsági hatóságok két szabályozási szempontot határozott meg, amelyeknek a tőzsdére lépni kívánó vállalatoknak meg kell felelniük - az egyik a nemzeti törvények és rendeletek, a másik pedig a nemzeti hálózat, a "kritikus információs infrastruktúra" és a személyes adatok biztonságának szavatolása.

Ezek közé a kritikus adatokkal rendelkező iparágak közé tartoznak a nyilvános kommunikációs és információs szolgáltatások, az energetikai, a közlekedési, a vízügyi, a pénzügyi cégek és a közszolgáltatások - közölték korábban a szabályozók.

Peking már most is keményen fellép a technológiai iparág cégeitől kezdve egészen az oktatási, és szerencsejáték-szervezéssel foglalkozó vállaltokig, valamint azok amerikai jelenléte ellen. Eközben szigorítja a határokon átnyúló adatforgalmi szabályokat is. A kormány Kína legbefolyásosabb vállalatai, köztük a Didi, az Alibaba és a Tencent ellen lépett fel. Ezekről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Eközben az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is szigorúbban vizsgálja az amerikai tőzsdei bevezetésre törekvő kínai vállalatokat. Az ügynökség közölte, hogy további információkat fog kérni a vállalatok szerkezetéről és a kínai kormány jövőbeli intézkedéseinek kockázatáról.