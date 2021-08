A kínai pénzügyi hatóságok kedden átfogó figyelmeztetést adtak ki az ország legnagyobb vállalatainak, és az adatbiztonsági, valamint a tengerentúli tőzsdei bevezetések helyi szabályozásának felügyeleti szigorítását ígérték, mindössze néhány nappal azután, hogy a Didi Global döntést hozott az amerikai tőzsdére lépésről, ami ellen Peking erősen fellépett. Ez további eladási nyomást gyakorolt a legnagyobb kínai technológiai cégekre, köztük a Tencent Holdingsra, az Alibaba Groupra, a JD.Com-ra, a Baidu-ra és a Meituanra - írja a Fortune.

"Az eladás a harmadik negyedévben is folytatódni fog" - mondta Paul Pong, a Pegasus Fund Managers ügyvezető igazgatója a portálnak. Elmondása szerint májusban eladta technológiai részvényállományának kétharmadát, beleértve a Tencent és az Alibaba részvényeit is. "A hatóságok intézkedései folyamatosan jönnek majd" - indokolta a nagy kiárusítást.

A Hang Seng Tech Index, amelynek tagjai között számos kínai technológiai vállalat szerepel, szerdán akár 1,9 százalékot is esett, és ezzel a hatodik egymást követő napon is csökkenésre állt. A Tencent és a Meituan 3,7 százalékot is esett, a Hang Seng Index legnagyobb vesztesei lettek ezzel. Az Alibaba 2,1 százalékos árfolyamcsökkenést könyvelt el.

Kína keddi átfogó figyelmeztetése azt követte, hogy az ország internetes szabályozó hatósága a múlt héten biztonsági vizsgálatot indított a Didi ellen, és felszólította az alkalmazásboltokat, hogy távolítsák el. A lépés megdöbbentette a befektetőket és az iparági vezetőket, és olyan versenytársak hongkongi részvényeit is megviselte, mint a Tencent - amely egyébként a Didi egyik legnagyobb támogatója.

A befektetők attól tartanak, hogy a legutóbbi adatbiztonsági vizsgálatai új frontot nyitottak Hszi Csin-ping elnök szélesebb körű, a kínai internetes óriások elleni kampányában, amely novemberben kezdődött az Ant Group hatalmas IPO-jának összeomlásával, majd az Alibaba és a Meituan elleni trösztellenes vizsgálatokkal. A hétvégén Kína két másik, szintén nemrég New Yorkban tőzsdére lépő vállalat - a Full Truck Alliance és a Kanzhun - ellen is lépéseket tett.

Az biztos, hogy az értékelések sok befektetőnek viszont kezdenek vonzónak tűnni. A Tencent, az Alibaba és a Baidu - a legkorábban tőzsdére lépő és a legnagyobb kínai technológiai vállalatok - részvényeivel átlagosan 22-szeres áron kereskednek a következő 12 hónapra prognosztizált nyereséggel. Ez a Bloomberg által összeállított adatok szerint a 10 éves átlag 26-szorosa.

"Abban az esetben, ha a piaci hangulat extrém pesszimizmusba fordul, és a Hang Seng Tech Index innen 20 százalékot esik, ritka lehetőség lehet néhány gyorsan növekvő kínai internetes vállalat rendkívül vonzó áron történő megvásárlására" - mondta Jian Shi, a GAM munkatársa.

A Hang Seng Tech Index a februári csúcsához képest 31 százalékkal csökkent. A kínai befektetők, akik idén a Tencent részvények forgalmának mintegy harmadát tették ki, júniusban nettó eladókká váltak azóta.