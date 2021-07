Az elmúlt években hozzászokhattak a befektetők ahhoz, hogy a kínai hatóságok nem bánnak kesztyűs kézzel azokkal a cégekkel, amelyek nekik nem tetsző tevékenységet folytatnak. Azonban még az edzettebb idegzetű részvényvásárlókat is megdöbbentette az, ami napokban történt, amikor a kínai felügyelet mindössze két nappal a Didi kínai fuvarmegosztó cég részvényeinek New York-i tőzsdei bevezetését követően lecsapott a cég tevékenységére, s ezzel a mélybe küldte annak részvényárfolyamát.

A cég a múlt héten lépett a New York-i piacra részvényeivel egy 4,4 milliárd dolláros első nyilvános részvénykibocsátást követően- írja összefoglalójában a Reuters. A részvényeladáshoz készített kibocsátási tájékoztatóban ugyan a cég működését veszélyeztető kockázatok között említették a szabályozói kockázatot. Arra azonban nem volt semmilyen jel, hogy a hangzatos "Kínai Kibertér Hatóság (CAC)" névre hallgató felügyelet arra készülne, vizsgálatot indít a társaság ellen és megtiltja új felhasználók fogadását annak befejeztéig. A Didi hétfői bejelentése szerint ők nem tudtak a készülő vizsgálatról a kibocsátást megelőzően, s amelynek pénteki bejelentését követően 10 százalékkal esett a részvények árfolyama. A hétfői kereskedési szünetet követően kedden a nyitás előtti kereskedésben további 25 százalékkal zuhant a kereskedett letéti igazolások kurzusa.

Fájó ponton találták el a céget

A CAC első intézkedései között rendelkezett arról, hogy a Didi alkalmazását el kell távolítani a Kínában elérhető alkalmazás áruházakból, mivel véleményük szerint a cég illegálisan gyűjtött adatokat felhasználóiról. A Reuters szerint a fejlemények nem egy nagy intézményi befektetőt teljesen váratlanul ért, olyanokat is, akik részt vettek a kibocsátást megelőző road-shown. Ezek közöl nem egy vásárolt is a cég részvényeiből. Az egyik hedge-fund magát megnevezni nem akaró forrása szerint meglehetősen bizarr a helyzet, az, hogy a vizsgálat ennyire azonnal az IPO-t követően kezdődött meg.

A CAC közlése szerint akciójuk nemzetbiztonsági célokat és a közérdeket szolgálja. Az aggódó befektetők szerint az azonban komoly árnyékot vethet a többi kínai technológiai cég amerikai vagy nemzetközi tőzsdei bevezetésre irányuló terveire. A lépés mindenesetre eléggé jól illeszkedik az elmúlt hónapok fejleményeihez, a kínai kormány egyre inkább fokozza a nyomást az ország technológiai cégein. Tavaly a kínai hatóságok fellépése nyomán például már meghiúsult az Alibaba pénzügyi részlege, az Ant Group tervezett, 37 milliárd dolláros tőkebevonása is.

Amikor a Párt korábban az Ant Groupot vette célba, akkor még csak egy kibocsátás előtt álló céget hoztak nehéz helyzetbe. A mostani lépés azonban új szintet képvisel, hiszen most valós befektetőket büntetnek vele, akik részt vettek a kibocsátásban - mondta a hírügynökségnek Ryan Fedasiuk a Georgetown-i Centre for Security and Emerging Technology elemzője.

Azért várható volt

Mindenkit meglepetésként ért a lépés, de igazság szerint pont a rendszeres szabályozói fellépés az, amire a nagyobb technológiai cégek esetében számítani lehet. Az alkalmazás felfüggesztése biztosan árt a befektetői hangulatnak, a részvényeket még csak most vezették be az amerikai tőzsdére, és a befektetőknek még be kell árazniuk ezt a kockázatot - mondta Edison Pun, a Saxo Markets szenior elemzője.

A Didi ellen egyébként már korábban indult vizsgálat a kínai versenyfelügyelet részéről. Azt próbálták kideríteni, nem alkalmazott-e tiltott technikákat a kisebb versenytársakkal szemben, illetve mennyire transzparens szolgáltatásának árazási technikája. A Didi június 30-i, New York-i tőzsdei bevezetését megelőző road-showt követően 67,5 milliárdos cégérték mellett sikerült részvényeit eladni. Korábban 100 milliárd dolláros cégértéket vártak (ez nagyjából az Uber bevezetéskori cégértékének felelt volna meg), azonban a befektetők részéről komoly kételyke merültek fel a társaság jövőbeni növekedési és nyereségességi kilátásaival kapcsolatban. A roadshow-n egyébként a Didi vezetői, köztük annak társalapítója, Jean Liu jórészt a cég működésének és üzletének fejlesztéséről esett szó, a szabályozói kérdésekről azon túl, mint ami kibocsátói tájékoztatóban szerepelt nem lehetett többet megtudni - mondták a Reuters forrásai. Megemlítették az új kínai Adatbiztonsági Törvényt, ami június elejétől lép hatályba, de csak abból a szempontból, hogy a cégnek emiatt bizonyos szolgáltatásain alakítania kell majd.

A Didi egyébként nem csinált igazán nagy médiaeseményt a tőzsdei bevezetésből, mint az számos nyugati cég esetében megszokott. Ehhez rendszerint hozzátartozik a tőzsdei kereskedés kezdetét jelző csengő megszólaltatása a frissen bevezetett cég vezetői által. Ez most elmaradt, a Didi alapítói szerint azért, mert ők a tőzsdei megjelenést nem a célnak, hanem valami új kezdetének tekintették.

A teljes szektort tűz alá vették

Nem a Didi az egyetlen külföldön jegyzett kínai tőzsdei technológiai cég, ami vizsgálatot kapott a nyakába. A Financial Times tudósítása szerint a CAC eljárást indított a Boss Zhipin nevű online munkaerő toborzó ügynökség, illetve a Full Truck Alliance nevű teherfuvar megosztó alkalmazást működtető cég ellen is. Mindkét társaság nemrég emelt tőkét és lépett a New York-i tőzsdére.

Az új adatbiztonsági törvény szigorúbban szabályozza azt, hogy a cégek hogyan kezelhetik a kínai felhasználók adatait. A kínai hatóságok üzenete a mostani akciókkal egyértelmű, akkor mehetnek külföldre tőkét gyűjteni és részvényt kibocsátani, ha otthon minden rendben van, ha biztosították, hogy kínai felhasználók adatainak kezelése a kínai hatóságok szája íze szerint történjen.