Pompás napja volt szerdán a forintnak, a mai napon pedig a szakértők szerint leginkább az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsának döntése, illetve Christine Lagarde EKB-elnök azt követő kommentárja befolyásolhatja a legnagyobb mértékben a devizapiacokat és ezen belül a forint mozgását. Reggel nyitás után 409 forint alatt jegyezték az eurót. Mivel az euró a dollárral szemben az elmúlt napokban nagyot erősödött, és az euró/dollár jegyzése ismét 1 fölött jár, a dollár ára forintban már csupán 406 körül jár. A svájci frank 411, az angol font 471 forint körül jár a nyitás utáni percekben.

"Nem szerepelt rosszul a forint tegnap, 409 közelében jár ma reggel az EURHUF árfolyama, az utóbbi napokban ezzel így megnyugvás tapasztalható. A Citi friss elemzése közben rámutat, hogy az effektív ráta akár csökkenhet is év végéig, ha a forint érdemi erőt kezdene mutatni. Ehhez főleg az alacsony gázárakra, és az EU-s tárgyalásokban történő előrelépésekre lenne szükség" - írta reggeli hírlevelében a KBC Equitas.

"Az EKB ülésére várva, valamint a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos enyhülő várakozások erősödésére meredeken, a paritás fölé pattant az euró, így az euró kitört a lefelé mutató trendből, míg a dollár jelentősen gyengült a főbb devizákkal szemben is. Az EKB 75 bázispontos kamatemelése teljesen be van árazva. Folytatódott az angol font erősödése is. Nagyot szárnyalt a forint, miután az euró újra a paritás fölé került a dollárral szemben, a forint ereje csak a 406-os szint közelében fogyott el. A dollárral szemben különösen nagyot erősödött a hazai deviza. Kisebb mértékben erősödött a zloty, míg gyengült a cseh korona" - mondta Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

"Ahogy az euró erősödött a dollárral szemben, úgy tudott a forint is erősödni az euróval szemben. A mai EKB döntés a forint szempontjából is különösen fontos lehet, ha folytatódik az euró relatív erősödésé, akkor újabb fontos szinteket küzdhet le az euró-forint jegyzése és a dollár forint jegyzése is" - közölte az Equilor.