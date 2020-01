Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Komoly halálkereszt jelent meg - jöhet a gyengülés

Az elmúlt évek viszonylagos nyugalma után akár komolyabban gyengülni is kezdhet a dollár a többi devizával szemben. A határidős piaci pozíciók szerint as befektetők mindenesetre ezt gondolják, s technikai jelei is vannak ennek.

Viharfelhők kezdtek el gyülekezni a dollár felett, könnyen vége szakadhat az amerikai fizetőeszköz elmúlt két évben tapasztalt erősségének, ami elég komolyan terhelte az amerikai vállalatok nyereségességét, s amely eléggé dühítette Donald Trump amerikai elnököt is - írja összefoglaló elemzésében a Reuters. Eközben a határidős piacokon a dollár erősödésére játszó nyitott pozíciók értéke másfél éves mélypontjára süllyedt az amerikai Árupiaci és Határidős Bizottság adatai szerint.

A Bank of America Merrill Lynch elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy tavaly év végén kialakult a halálkereszt is a dollár árfolyamgrafikonján, azaz az 50 napos mozgóátlag felülről keresztezte a 200 napos mozgóátlagot. Ezt szerintük 1980 óta nyolc esetből hétben olyan periódus követte, amelyet gyengülő dollárárfolyam jellemzett - teszik hozzá.

Nő a kockázatvállalási kedv

A világkereskedelemmel és a brexittel kapcsolatos aggodalmak enyhülése egyaránt növelte a befektetők kockázatéhségét. Ez azt eredményezi, hogy kezdik eladni az eddig biztonságos menedékként kezelt eszközöket, például a dollárt - mondta Mark McCormick, a TD Securities vezető globális devizastratégája. A világgazdaság a gyógyulás jeleit mutatja, a bizonytalanság csökkenése arra ösztönözheti a befektetőket, hogy olyan rizikót is bevállaljanak, amire nem voltak korábban hajlandóak - tette hozzá.

A dollár nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött központi szerepe miatt a befektetők és a vállalatok számára egyaránt fontos árfolyamának alakulását folyamatosan szemmel tartani - emeli ki az összefoglaló. Az elmúlt években elég sok olyan esemény történt, amelyről az elemzők azt gondolták, komolyan gyengítheti majd az amerikai fizetőeszközt, ilyen volt a Fed laza monetáris politikája, illetve az amerikai gazdaság lassulásától való félelem egyaránt. Az ICE (Intercontinental Exchange) dollár indexe, amely a többi fontos devizával szemben méri a zöldhasú árfolyamát, tavaly 0,2 százalékkal emelkedett, amivel az már 10 százalékos emelkedést tud felmutatni a 2018-as mélypontjához képest.

Vannak más befektetési bankok is, amelyek szerint a dollár gyengülésre van ítélve, a UBS, a Schroeders és a Société Générale szakértői is osztják ezt a véleményt, akárcsak a híres hedge-fund vezér, a DoubleLine Capital-t vezető Jeffrey Gundlach.

Az, hogy az elmúlt években a a dollár kurzusának sikerült kereskedési sávjának erős oldalán maradnia azt is jelentette egyben, hogy az olyan amerikai multinacionális cégeknek, mint például a Procter & Gamble nem érte meg külföldön keletkezett profitját dollárra váltania.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt években rendszeresen panaszkodott a dollár ereje miatt, mondván, emiatt az amerikai áruk kevésbé versenyképesek külföldön - írja az elemzés.

Szűkül a hozamkülönbség

A hírügynökség idézi Momtchil Pojarlievet, a BNP Asset Management devizaosztályának vezetőjét, aki szintén a dollár gyengülését várja az euróval, a japán jennel és az ausztrál dollárral szemben. Ezen országokban előrejelzése szerint erősödni fog a gazdaság fellendülése, és ez majd arra ösztökéli jegybankjaikat, hogy emeljenek kamatikon, miközben az amerikai Fed kivár. Ez csökkenti azt a kamatkülönbözetet, amely eddig erősen tartotta a dollárt - mondta.

Van néhány jegybank, amely már most is a szigorítás lehetőségén gondolkodik. Az ú-zélandi jegybank például novemberi ülésén a várakozásokkal ellentétben nem csökkentett az irányadó kamatán, a múlt hónapban a svéd jegybank pedig elsőként emelte vissza nullára a negatív tartományból az meghatározó rátáját. Az ECB egyelőre csak azt jelezte, hogy egyelőre abbahagyja a kamatok további csökkentését.

Richard Benson, a Millenium Global Investments befektetési igazgatója szerint ebben a környezetben egy csomó feltörekvő ország devizája jól teljesíthet majd a dollárral szemben, például a mexikói peso és az indiai rúpia is.

Persze vannak más vélemények is, amelyek szerint bármilyen dollárgyengülés egyelőre csak rövid életű lehet. Lee Ferridge, a State Street Global Markets szakértője szerint nem várható, hogy a különbség az amerikai és a többi fejlett ország között annyira leszűküljenek, hogy az komolyan gyengítse a dollárt. Inkább azt tartja valószínűnek, hogy bármely olyan jelre, ami az amerikai gazdaság lassulására utal, a befektetők elkezdenek majd ismét a dollárba menekülni.

