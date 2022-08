Meghatározó ellenállási szintet kezdett ostromolni az euró-forint árfolyama, mely 410,22-nél található. Áttörése esetén a 416,78-es szintig nyílhat meg a tér, ebben az esetben viszont könnyen lehetséges, hogy a csütörtöki tenderen kamatot emel az MNB. Ma délután 13 órakor tájékoztatást tart a kormány, a sajtótájékoztatón szóba kerülhet az uniós források kérdése - közölte a keddi rendkívüli kormányinfó előtt az Equilor.

A kormány az Európai Bizottság jogállamisági aggályaira elküldte a válaszait a hétfő éjféli határidőig, így készek módosítani a közbeszerzési szabályokon, valamint a transzparenciára vonatkozó kérések kapcsán.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közölte, hogy a vitás pontok szinte mindegyikében enged a kormány a brüsszeli kéréseknek.

„Minden eddiginél szigorúbb rendszert hozunk létre a pénzek felhasználása és ellenőrzése tekintetében” – jelentette ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy a módosítások egy részét már benyújtották az országgyűlésnek. Bízik benne, hogy így hamarosan lehívhatóvá válnak a hétéves költségvetés és a helyreállítási alap forrásai.

Később részletezte, hogy a magyar kormány is érdekelt abban, amit az Európai Bizottság elvár, hogy befolyásmentesen, hatékonyan dolgozzák fel az uniós forráselosztást, erre legyen egy független intézményrendszer. A tárcavezető azt mondta, hogy ez eddig is adott volt, de mivel nincs az Orbán Viktor vezette kabinetnek nincs takargatnivalója, így nem jelentett problémát, hogy szigorúbb szabályozást vezessenek be, többletgaranciákat adjanak Brüsszelnek. Azt viszont leszögezte, hogy Magyarország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

A bejelentés Magyarország befektetőit nem nyugtatta meg. Bár a szakértők egyetértenek abban, az uniós források beérkezése stabilizálná a forint árfolyamát, a keddi bejelentés után az euró ára 411 forint fölé ugrott, a dolláré hajszálnyira áll a történelmi csúcstól 414,36-ig emelkedett, a svájci frank 428,832 forintos történelmi rekordon tetőzött.

Gulyás a kormányinfón közölte, hogy a forint árfolyamát nem érdemes naponta nézni, most a dollár erősödése okozza a gyengülést. A kormány szigorú fiskális politikát tart fenn, ezzel segíti a magyar fizetőeszköz stabilitását.