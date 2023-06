Csütörtökön újra zuhanásba váltott a török líra az előző napok csendes esését követően, miután az új jegybankelnök vezetésével meghozták az első kamatdöntést. Az addig 8,5 százalékos jegybanki alapkamatot ugyan 15 százalékra emelték, ami normál körülmények között valóban igen nagy lépés lenne, de Törökországban a most is 50 százalék körüli infláció mellett ez kevésnek bizonyulhat.

Erősen negatív reálkamat

Az elmúlt években a kamatot irreálisan alacsonyan tartották, az legnagyobb áremelkedések idején így az alapkamat csak az infláció tizedét érte. Így érthető, hogy a lírára nem volt kereslet, most viszont a piac arra számított, hogy a jegybank határozott lépéssel oldja meg a problémát, ami ebben az esetben vagy az inflációhoz közelítő kamatszintet jelentene, vagy olyan rendkívüli eszközök átmeneti bevezetését, melyeket a (Magyar Nemzeti Bank) MNB is igénybe vett tavaly, amikor a forint zuhant túlzott mértékben.

Az MNB megoldása

Mint ismeretes, akkor a hazai alapkamat stabilan 13 százalék volt, és ehhez a jegybank már nem is akart hozzányúlni, miután önmagában akár elég is lehetett volna az infláció megfékezésére, azonban a piaci turbulenciák olyan erősek lettek, hogy a forint iránti bizalom megingott. Az MNB speciális lépése az volt, hogy a kamatfolyosót igen nagy mértékben kiszélesítette: alsó széle 12,5 százalék, felső széle 25 százalék lett.

A felső érték azokat a pénzügyi műveleteket, egynapos jegybanki forinthiteleket érintette, melyeket a forint esésére játszó short pozíciók nyitásánál használnak fel: így ezek a pozíciók rendkívüli mértékben megdrágultak, nem érte meg őket tovább fenntartani. Sok pozíciót ezért zártak, ami forint vásárlást jelent, és ez rögtön mutatkozott is az árfolyamban.

Vonzó lett a forint

A másik elem az volt, hogy létrehoztak egy új eszközt, az egynapos betéti tendert, és ezen a jegybank befogadta az összes ajánlatot, így átvette az alapkamat szerepét, ez lett a tényleges jegybanki eszköz. Szintjét 18 százalékban határozták meg, így olyan nagy lett a forint hozama az euróhoz és más főbb valutákhoz képest, ami már vonzóvá tette a forintban való befektetést, miközben a magas árak miatti energiaimporthoz is átmenetileg az MNB biztosított devizát, tehermentesítve a bankközi piacot.

A lépések hatására a forint zuhanása megállt, majd erősödésbe váltott, és ez a trend lényegében mostanáig kitartott. Az árfolyam így stabilizálódott, miközben a külső körülmények is javultak, az energiaárak visszaestek, a folyó fizetési mérleg hiánya lecsökkent: egyúttal a költségvetés hiányát is igyekszik a kormány visszaszorítani. Így a forint már magától is stabil, a rendkívüli jegybanki lépéseket fokozatosan ki lehet vezetni, ami zajlik is az utóbbi hónapokban.

A líra helyzete

Hasonló megoldás értelemszerűen a líra esetében is jól működhetne, persze magasabb nominális számokkal, miután a török infláció lényegesen magasabb, mint a magyar volt tavaly a nehéz időszakban. Az effektív kamatszint közelíthetné az inflációt, egyes eszközök kamatai, ahogy nálunk ez a kamatfolyosó felső széle setében volt, jóval az infláció fölé kerülhetnének.

Euró/török líra, egy év. Kép: stooq.com

A líra árfolyama mindenesetre a kamatdöntés előtti 25,8-as eurónkénti szintről 27,4-re módosult, ezzel együtt az elmúlt egy hónap folyamán már 25 százalék a zuhanás mértéke. Lehet, hogy a jegybank fokozatossággal próbálkozik, esetleg teszteli a piacot, kérdés, hogy ezt követően várhatók-e rendkívüli, a szokásos kamatdöntés idején kívüli további lépések, melyek során a szükséges lépéseket viszonylag hamar meg tudnák tenni.