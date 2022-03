Nagyon kevés máp+ állampapírt adott el a múlt héten az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A meghirdetett 50 milliárd forintnyi kötvényből mindössze 5,67 milliárd forintnyit vettek meg a befektetők. Ennek két oka is lehetett, az egyik, hogy a múlt hét rövid volt, három napos, ez persze nem akadályozhatta meg azokat, akik állampapírt akartak venni, hiszen online is lehet jegyezni ilyen kötvényeket.

A másik az lehetett, hogy egyre kevésbé vonzó a máp+ a mostani helyzetben. Az ötéves kötvény kamata a futamidő során folyamatosan emelkedik, az első időszakban mindössze 3,5 százalékos, de összességében is átlagosan csupán 4,95 százalékra jön ki. A normál ötéves kötvény referenciahozama, amit a lakosság ugyanúgy megvásárolhat, mint az intézmények viszont most már 6,25 százalékon áll, jóval magasabb a "szuperállampapírénál".

A máp+ helyett még az egyéves vagy kétéves lakossági állampapírt is jobban megéri megvásárolni, ezek kamata most emelkedett 4,25, illetve 4,5 százalékosra. Még ezeknél is jobban járnak viszont a kisbefektetők, ha diszkontkincstárjegyet vesznek, a 12 hónapos hozam ugyanis 5,7, a hároméves pedig 6,27 százalékon áll most.

A lakossági papírok közül a legnépszerűbb a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amelynek a kamata az inflációt követi. Az ötéves kötvény az átlagos infláció fölött 1,5 százalékpontos, a hároméves 0,75 százalékpontos extra kamatot fizet, vagyis jelenleg 6,6, illetve 5,85 százalékos az éves kamatuk, ami az egyre magasabb inflációt látva lehetséges, hogy jövőre sem csökken majd.