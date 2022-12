A gazdagabb kínai befektetők az idei rossz tőzsdei teljesítmény és a kínai politikai fordulattól való félelmükben egyre inkább kezdik külföldi részvényekbe átrakni pénzüket. Ez a folyamat eddig is létezett, idén azonban jelentősen felgyorsult.

A gazdag kínaiak egyre inkább felszámolják helyi részvényekben lévő befektetéseiket, s helyettük egyre nagyobb mértékben vesznek külföldi, főleg amerikai értékpapírokat. A trend idén jelentősen felgyorsult - írja alapkezelőkre és más iparági forrásokra hivatkozva a Reuters.

Az idei év veszteségei amúgy is elég rossz volt a vagyonosabb kínaiak számára is, s őket is egyre inkább aggasztják a Covid miatti lezárások okozta zavarok a hazai gazdaságban, valamint az Ukrajna elleni orosz invázió Kínára gyakorolt geopolitikai hatása. Az Eurekahedge adatai szerint a kínai belföldi - azaz nem csak a hongkongi, hanem a sencseni és sanghaji tőzsdén is befektető - hedge fundok átlagosan 12,9 százalékot veszítettek az év során november végéig, ez 2011 óta a legrosszabb teljesítményt jelenti.

Nem tetszik az egyenlősdi sem

De nem csak ez aggasztja a vagyonosabb kínaiakat. Hszi Csin-ping „közös jóléti törekvések”nevű programja, amely a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentését célozza, szintén eléggé kiveri a biztosítékot a szupergazdagok körében – mondták az országban aktív vagyonkezelők- s ezért egyre inkább vizsgálják a külföldi private equity és ingatlanbefektetési lehetőségeket olyan országokban, mint az Egyesült Államok és Japán.



Bár Kínán kívül eddig sem volt szokatlan befektetni, a külföldre terelt vagyon egy jelentős részét általában kínai eszközökbe, például offshore piacokon jegyzett kínai értékpapírokba tették.

-Korábban ezek az emberek a vagyonteremtés alatt nem amerikai részvények vagy amerikai ingatlanok vásárlását képzelték el, ez kezd megváltozni - mondta Jason Hsu, a Rayliant Global Advisors alapítója és elnöke a hírügynökségnek. A bostoni székhelyű vagyonkezelő számos kérést kapott kínai családi vagyonokat kezelő irodáktól, hogy tájékoztassa őket az Egyesült Államok gazdaságpolitikájáról és az ott rájuk vonatkozó befektetési szabályokról.

Egy több mint egymilliárd dolláros vagyont kezelő családi cég hongkongi portfóliómenedzsere azt mondta a Reutersnek, hogy portfóliójának kínai eszközökkel szembeni kitettségét a harmadára vágta a tavaly év végi 80 százalékhoz képest, és innen is tovább kívánja azt csökkenteni. A probléma érzékenységére való tekintettel neve elhallgatását kérő szakember a külföldi energia- és ingatlanszektor – különösen a Japánban és az Egyesült Államokbeli –, valamint a kockázati tőke jellegű befektetését arányát növelte jelentősen.

Egy hasonló nagyságrendű vagyont kezelő másik családi cég munkatársának elmondása szerint az utóbbi időben jelentős időt töltenek a külföldi vagyonkezelők és befektetési lehetőségek tanulmányozásával Japánban és az Egyesült Államokban, de eközben fél szemét a kínai gazdaság újranyitásából adódó lehetőségeken tartja.

Amerika tárt karokkal fogadja őket

A Reuters forrásai szerint az Egyesült Államok hongkongi konzulátusa októberben és novemberben két virtuális találkozót tartott a kínai székhelyű, családi vagyonok kezelésére szakosodott cégek és az amerikai vagyonkezelők közötti kapcsolatteremtés érdekében. A múlt hónapban tartott találkozók egyikére meghívták a Greenlight Capital elnökét, David Einhornt, aki elég ismert a hedge fund iparágban a Lehman Brothers sikeres shortolása óta. De ott volt Ken Goldman is, aki a Google korábbi vezérigazgatója, Eric Schmidt befektetőcégét vezeti.

Az Egyesült Államok konzulátusa közölte, bevett szokás az Egyesült Államok befektetési és gazdasági folyamatainak ismertetése részükről potenciális befektetők számára. Goldman elismerte, hogy részt vett az ülésen, míg Einhorn nem válaszolt a hírügynökség kérdéseire.

A vagyonosabb kínai befektetők sok pénzt kereshettek hazai tőzsdéiken az elmúlt években, de most úgy látják, hogy ez nem marad örökké így – mondta Eva Lee, a UBS Global Wealth Management Kínáért felelős befektetési igazgatója. A befektetők levonták a tanulságokat idén, s rájöttek, hogy a diverzifikáció nagyon fontos - tette hozzá.