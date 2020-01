Megmozdítja a pénzhegyet a klímaváltozás

A világ legnagyobb vagyonkezelő cége a Blackrock átalakítja befektetési stratégiáját és a fenntarthatóságot teszi a befektetési standardok egyik meghatározó tényezőjévé. Új passzív és aktív befektetési alapokat is indítanak, amelyek társadalmilag felelősségteljes befektetésekre fognak koncentrálni.

A Blackrock vezetőinek írt éves levelében a cég vezérigazgatója kifejtette, hogy a pénzügyek alapvető átalakulása zajlik jelenleg, amelyben az olyan témák, mint például a klímaváltozás a cégek hosszútávú kilátásainak meghatározó tényezőjévé válik. Larry Fink úgy véli, hogy a fenntarthatóságra koncentráló befektetési stratégiának nem csak társadalmi, de közgazdasági szempontból is egyértelmű létjogosultsága van - írja a CNBC.com. A klímaváltozás ugyanis valós fenyegetést jelent a cégek életképességére, s azok többé nem tehetik meg, hogy figyelmen kívül hagyják a kockázatot.

Greenwashing vagy sem

Annak, hogy a BlackRock vezetője mit ír éves levelében, kiemelt jelentősége van, még akkor is, ha a Financial Times tudósítása szerint volt olyan iparági szakértő, aki merő greenwashing-nek nevezte az egészet (ez a kifejezés arra, ha egy cég úgy tesz a nyilvánosság felé, mintha törődne a környezeti szempontokkal, azonban a valóságban nem veszi figyelembe azokat). A Blackrock ugyanis a világ legnagyobb vagyonkezelő cége, 2019 harmadik negyedévének végén összesen 7 ezer milliárd dollár befektetéséért feleltek világszerte, ez az összeg mintegy 60 százalékkal haladja meg például az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed mérlegfőösszegét.

Ugyanakkor pont emiatt is, sokszor korlátozottabbak a lehetőségei is a tekintetben, hogy hogyan allokálja a rábízott vagyont, hiszen például egy S&P 500-as indexet követő tőzsdén jegyzett alapból nem adhatja el önkényesen azokat a cégeket, amelyek tevékenysége fenntarthatósági szempontból megkérdőjelezhető.

Nem ez az első eset, hogy Fink éves levelében változásokat sürgessen. 2018-ban azt írta, a cégeknek többet kell tenniük, mint pusztán a pénztermelésre koncentrálni, tavaly pedig azt fejtette ki, hogy a vállalatoknak állást kell foglalniik társadalometikai kérdésekben is. A mostani levele ennél konkrétabb, mivel ezzel párhuzamosan a Blackrock új intézkedések bevezetését is bejelentette. Ezek szerint a jövőben megdupláznák az általuk kibocsátott olyan tőzsdén jegyzett alapok számát, amelyek a cégek környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) elveit is figyelembe veszik. A Blackrock eközben szént energiaforrásként felhasználó cégektől is igyekszik eltávolodni.

Új standard

A cég globális vezetősége tanácsának e héten befektetőknek írt levelében azt mondta, a fenntarthatóságot is figyelembe vevő befektetési stratégiák jobb eredménnyel kecsegtetnek. Ezért azt integrálják az eljárásokba, amelyekkel a Blackrock a kockázatkezelést, a portfóliók összeállítását és a termékfejlesztést végzi. Úgy vélik, a fenntarthatóság lehet az új standard, amely mentén a cég a jövőben befektet. Már most is kínálnak ilyen befektetési termékeket, a jövőben azonban még egyszerűbbé szeretnék tenni az ez iránt érdeklődő befektetők dolgát.

A cég vezető portfólióinak a jövőben kínálni fogják a fenntarthatóságra szabott változatát is. Ezek a portfóliók a cégek piaci kapitalizációjú súlyozása helyett azok fenntarthatósága, "ESG-kompatibilitása" alapján fognak majd súlyozni. Fink a CNBC-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a lépéssel az ügyféligényeknek kívánnak megfelelni, azok ugyanis egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a fenntarthatóságot szem előtt tartó konstrukciók iránt.

Mély lesz és gyors A globális felmelegedésből fakadó egyre mélyebb válság alapjaiban fogja átszabni a pénzügyi befektetések világát is - állította a CNBC-nek adott interjújában Larry Fink. A tőke újrabefektetése gyorsabban átszabja a pénzügyi viszonyokat, mint arra most számítunk. A klímaváltozás vált a legfontosabb kérdéssé, amivel az ügyfeleink megkeresik a BlackRockot - fejtegette a csúcsvezető. Mindenkit az érdeket, hogyan kellene megváltoztatniuk befektetési portfóliójukat a globális felmelegedés következményeit figyelembe véve. Mivel a tőkepiacok a jövőbeni kockázatok kezelésével foglalkoznak, a pénz allokációja gyorsabban bekövetkezik majd, mint maga a klímaváltozás.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!