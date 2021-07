A jelek szerint a globális koronavírus járvány jelentősen felerősítette azt a változási folyamatot, amely mér egy ideje zajlik a jegybankok, állami vagyonalapok és az állami nyugdíjalapok befektetési stratégiájában. Nevezetesen azt, hogy ezek egyre inkább az ESG (environmental, social, government - környezetvédelmi, társadalmi és irányítási szempontból fenntartható) alapú befektetések irányába mozdulnak, s aktívabbakká is váltak. Azaz ők maguk is erőltetik a fenntartható működésre való átállást a vállalatoknál - derült ki egy friss felmérésből.

A 107, összesen 7 billió dollár befektetéséért felelős befektetőről az Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) nevű elemzőcég készített felmérést, a Global Public Investor nevű anyag egyértelműen mutatja, hogy mennyire fontossá váltak az ESG elvek ezen befektetők számára - írja a Reuters. A cég vezető közgazdászát, Danae Kyriakopoulou-t is meglepték az eredmények, ők ugyanis arra számítottak, hogy ezek a befektetők, különösen a járvány elején a gazdaság rövidtávú helyreállítására és a fellendülésre fognak koncentrálni a hosszabb távú, fenntarthatóság szempontokat is figyelembe vevő tényezők helyett. Különösen azért, mert például az állami vagyonalapokhoz nagyon szívesen nyúlnak hozzá a kormányok a mostanihoz hasonló rendkívüli gazdasági helyzetben s ilyenkor nem jellemző, hogy a hosszabb távú stratégiák dominálnák a döntéseket.

A mostani a felmérés az első, amely során az ESG alapú döntéseket vizsgálták. A válaszok alapján arra jutottak, hogy az állami, közvagyont kezelő intézmények mindhárom kategóriájánál az már fontos szerepet kap a döntéshozatalban. Persze ennek mértéke és mikéntje a kategóriákon belül különböző volt. Az állami nyugdíjalapok mindegyikénél volt a befektetési döntések meghozatalánál ESG alapú kritérium, az állami vagyonalapok kétharmada míg a jegybankok fele írta ezt elő tartalékainak befektetése során.

A jegybankok adták egyébként a megkérdezettek 60 százalékát idén, s bár sokan közülük nem vásárolnak részvényeket vagy ruháznak be infrastrukturális projektekbe, azonban a fix hozamú befektetések között a zöld kötvények nagy népszerűségnek örvendtek körükben. A megkérdezettek harmada tart már ilyet, igaz, jó néhányan azt válaszolták hogy a kínálat és a likviditás hiánya, különösen a dollár alapú papíroknál komoly fejtörést okoz.

A felmérés szerint a vagyonalapok és a nyugdíjalapok egyre inkább aktív részvényessé kezdenek válni befektetéseiknél. Most már nem egyszerűen kizárják a megvásárolható részvények és kötvények közül azokat, amelyeket a nagy szennyező cégek bocsátották ki, de aktívan keresik az olyan társaságokban történő befektetés lehetőségét, amelyek részt vesznek a fenntarthatóbb energetika irányában történő átalakulásban. Ugyanakkor van még hova fejlődni, a válaszadók 60 százaléka ugyanis még mindig nem használ jól meghatározható ESG mércét arra, hogy pontosan mit vehet és mit nem, s mindössze 8 százalékuknak van erre elkészített benchmarkja. Az Invesco nevű amerikai vagyonkezelő cég nemrég készített egyébként egy felmérést az állami vagyonalapok körében, s az alapján azok többsége úgy vélte, a piacok már teljesen beárazták a klímaváltozás hatásait.