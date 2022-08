Egy rakás Wall Street-i befektetési bank kezdett el olyan konstrukciókat kínálni ügyfeleinek, amelyekkel orosz államkötvényekkel kereskedhetnek, de ez leginkább a befagyott befektetések eladását szolgálja - írja az érintett bankok dokumentumaira hivatkozva a Reuters. A legtöbb amerikai és európai bank akkor vonult vissza teljesen az orosz kötvénypiacról, amikor júniusban az amerikai pénzügyminisztérium megtiltotta amerikai befektetők részére orosz értékpapírok vásárlását az Oroszország ellen Ukrajna megtámadása miatt meghozott gazdasági szankciók részeként. Erre válaszul Oroszország is egy sor szankciót vezetett be az általa nem barátságosnak tartott országok befektetőire.

Júliusban aztán a pénzügyminisztérium állásfoglalást adott ki arról, hogy az amerikai befektetők hogyan szabadulhatnak meg befagyott orosz befektetéseiktől, s ezzel párhuzamosan az amerikai befektetési bankok is óvatosan visszatértek az orosz államkötvények és vállalati kötvények piacára. A hírügynökség szerint így tett többek között a JPMorgan, a Bank of America, a Citigroup, a Deutsche Bank a Barclay's és a Jefferies is.

Nem tudni, hogy mit üzletelhetnek az orosz adóssággal

A bankok többsége nem kívánt az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, illetve azok, akik válaszoltak hangsúlyozták, csak a meglévő pozíciók leépítésében segítettek egyedi esetekben, szigorúan odafigyelve arra, hogy betartsák a szankciós előírásokat.

Az összefoglaló szerint mintegy 40 milliárd dollárnyi orosz államkötvény volt külföldi befektetők kezében, amikor az ország megkezdte támadását Ukrajna ellen februárban, ennek fele volt külföldi alapok tulajdonában. Nagyon sok befektető ragadt be ezekbe a pozíciókba, amikor a kötvények árfolyama összeomlott, a vevők eltűntek és a szankciók miatt jelentősen megnehezült ezen kötvények adásvétele.

Azóta az amerikai és európai hatóságok is finomítottak a szankciós előírásokon, hogy lehetővé tegyék a befektetőknek az orosz pozíciókból való kiszállást. Az amerikai pénzügyminisztérium például részletesen szabályozta az orosz kötvények nemfizetésére szóló biztosítások elszámolását, illetve részlegesen engedélyezte az orosz eszközökkel való kereskedést és elszámolást, ha azok pozícióleépítéseket szolgálnak.

Az európai hatóságok eközben engedélyezték az intézményi befektetők részére, hogy a befagyott orosz eszközeiket eseti alapon kiemeljék portfóliókból és úgynevezett "oldalzsebekbe" pakolják azokat.

A visszatérő kereskedési aktivitásnak köszönhetően július vége óta megugrott az orosz kötvények árfolyama. Ez egyrészt vonzóbb alternatívává tette egy csomó befektető számára a kiszállást, másrészt egy kicsit enyhítette a nyomás az orosz csőd ellen korábban biztosítást eladókon. A világ egyik legnagyobb kötvényportfólióját birtokló PIMCO-nak, amelynek kb. 1 milliárd dollárnyi költséget jelentett volna az orosz csőd, nagyjából 300 millió dollár megtakarítást jelent az, hogy visszatért az élet az orosz kötvénypiacra.