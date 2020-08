OTP-részvényt venne? Erről tudnia kell

Péntek hajnalban teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését az OTP Bank. A piac izgatottan várja az eredményeket, hiszen a koronavírus-járvány a bankot több piacán is érinti, ráadásul nem is mindegyiken egyforma mértékben. Az elemzők mindenesetre viszonylag kedvező számokat tettek közzé előrejelzéseikben, nyereséges marad a hitelintézet, a bevételek is nőnek majd.

A hitelezési veszteségekre az OTP-nek is sokkal többet kell céltartalékolnia az idén, mint tavaly, ez csökkenti a legnagyobb mértékben a profitot. Ez nem meglepő, a többi hitelintézetnél is hitelek kockázati költségeinek növekedése rontotta le az eredményeket. Az Intesa Sanpaolo tegnap közzétett negyedéves eredményei is ezért lettek gyengébbek, az Erste Bank tavalyi nyeresége is ezért nullázódott le az idén.

Csökkenő profittal számolnak

Az OTP-nél is a tavalyinál 35 százalékkal alacsonyabb adózott eredményt várnak az elemzők a most közzétett konszenzus szerint. A szakemberek szerint 68,1 milliárd forint lehet a második negyedév nettó profitja, tavaly ilyenkor 105,4 milliárdos nyereséget jelentett a hitelintézet. A korrigált adózott eredmény valamivel magasabb, 69,4 milliárd forintos lehetett. Az adózás előtti nyereség is hasonló mértékben romlott tavalyhoz képest, 77,6 milliárd forintot várnak ezen a soron a szakemberek, ez 38 százalékos visszaesés.

Kedvezően alakulhatott viszont a hitelezés, a nettó kamatbevételek soron 15 százalékos bővülés lehetett, 197 milliárd forintra hízhatott ez a tétel. A nettó díj- és jutalékbevételeknél 1 százalékos visszaeséssel számolt a konszenzus, így összességében véve 282,7 milliárd forintos bevételt érhetett el az OTP, ami 9 százalékkal magasabb a tavalyinál. A működési költségek ennél nagyobb arányban, 14 százalékkal emelkedhettek 154,1 milliárd forintra.

A kockázati költségek soron tavaly kevesebb mint 4,4 milliárd forintos hitelezési és egyéb veszteségekre elkülönített tartalék szerepelt, az idén az első negyedévben már 91,7 milliárd forintra ugrott ez a tétel, de a második negyedévben is várnak 51,5 milliárd forintnyi további tartalékképzést a banktól.

Az OTP árfolyama stabil maradt, szerdán délután minimális emelkedés után 10210 forinton forgott a Budapesti Értéktőzsdén.