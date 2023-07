Alig több mint két hete jelentette be a Revolut, hogy június 26-tól csökkenti a kriptokereskedés díjait. Ennek nyilván sokan örültek, akik ezt a fintech appot használják bitcoin (BTC) vagy más altcoin adás-vételére. Joggal gondolhatták sokan, hogy itt a kripto-kánaán, de helyette inkább a hidegzuhany érkezhetett egyes felhasználóknál. Törölnek ugyanis három kriptovalutát a kínálatból, nevezetesen a cardanót (ADA), a polygont (MATIC) és a solanát (SOL).

Épp azokra sikerült rárúgni az ajtót, amelyekre már így is rájárt a rúd az elmúlt másfél évben.

Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy ezek a tokenek az Egyesült Államokon kívül továbbra is elérhetőek a platformon, így a magyar felhasználók számára is. Az amerikai júzerek esetében azonban ez azt jelenti, hogy nem tudnak ilyen kriptókat vásárolni, ráadásul szeptemberig el kell adniuk meglévő tartalékaikat. Ellenkező esetben a platform automatikusan felszámolja az összes pozíciót ezeknél a tokeneknél, amint a határidő lejár – persze az aktuális árfolyamon.

Mindez azután történt, hogy a múlt hónapban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) nem regisztrált értékpapírnak minősítette ezeket a kriptovalutákat, valamint eljárást indított a Binance és a Coinbase kriptotőzsdék ellen. Más cégek, mint az eToro és a Robinhood, szintén úgy tekintenek ezekre a tokenekre, mint nem regisztrált értékpapírokra, és követve a Revolut példáját, ők is töröltek néhány kriptovalutát a platformjaikról.

Természetesen az ezekből a kivezetésekből fakadó bizonytalanság hatással volt ezeknek az altcoinoknak árstabilitására, de korántsem annyira, mint az várható volt.

Jól látszik ugyanis, hogy a hasonló hírek a stabilabb lábakon álló kriptovalutákat épp csak meglegyinteni tudják. A cardano és a polygon rajongói láthatólag optimisták maradtak, és mindkét token jelentős emelkedést is képes volt produkálni az elmúlt héten.

A cardano jelenleg 0,285 dollár körül mozog, ami persze meglehetősen távol van a 2021-es 2,91-es csúcstól.

Eközben a polygon éppen a 0,68 dolláros szint környéken leledzik, ami 2021 decemberi 2,88-as dollár-árfolyamhoz képest elég komoly visszaesés.

Mindezek ellenére a CoinMarketCap platformon a cardano és a polygon jelenleg a 7. és a 12. helyen tanyáznak a globális piaci kapitalizáció alapján.

Mindkét token tehát szilárdan áll a tőzsdei kivezetésekről szóló hírek közepette. Ahogy a Crypto Fear & Greed Index határozottan a „kapzsiság” tartományban ketyeg, egyértelmű, hogy a befektetői hangulat továbbra is pozitív és bőven benne van még az emelkedés lehetősége a kriptopiacon.

Na de mi a helyzet a bitcoinnal?

A Reflexivity Research piacelemző cég szerint a bitcoin idei teljesítménye a korábbi 4 éves piaci ciklusokét másolja, jelezve egy újabb potenciális bikapiaci fordulatot.

A cég a napokban közzétett egy jelentést, amelyben feltárja az eszköz második negyedéves erős teljesítményének hátterében álló tényezőket, megvizsgálva mind a piaci szerkezetet, mind a láncon belüli adatokat.

A jelentés megállapítja, a bitcoin jelen a hátszelét több közelmúltbeli esemény is gerjeszti, de talán a bankbotrányok, valamint a hagyományos bankrendszerekkel szembeni bizalmatlansági tényezők nyomnak a legtöbbet a latban.

Másfél éves csúcsra hágott a bitcoin jegyzése A bitcoin ára csütörtökön 13 hónapos csúcsot ért el, mivel a befektetők körében nőtt az optimizmus amiatt, hogy az Egyesült Államokban hamarosan elérhetővé válhat egy olyan befektetési alap, amely bitcoint is tartalmaz. Bővebben >>>

A jelentés szerint minden ilyen esemény

egyenlőtlenül előnyös a digitális arany számára a piacon lévő többi digitális eszközhöz képest.

A bitcoin ma már a kriptopiac teljes kapitalizációjának több mint 50 százalékát teszi ki, és az olyan bikák, mint Michael Saylor, további magasabb csúcsokat jósolnak, tekintettel arra, hogy a szabályozási szigorítások járulékos hatásként elvonják a tőkét az altcoinoktól.

A bitcoin iránti túlbuzgó érdeklődés már látható a határidős piacon is.

Csak egy maradhat?

Kevesebb, mint egy év van hátra a bitcoin történetének negyedik ún. felezéséig, így már elkezdődtek a találgatások arról, hogy ezt is kísérik-e majd az előzőekhez hasonló bikafutamok.

Az alapvető gazdasági törvényszerűségek miatt ezek az események eddig mindig pozitív hatást gyakoroltak az eszköz árteljesítményére, hiszen ha a kínálat szűkül, nő az érték – pláne ha a kereslet változatlan marad vagy éppenséggel emelkedik.

A felező hatás A hálózat létrehozása során a bitcoin atyjának tekintett Satoshi Nakamoto beépített egy felezésnek nevezett eseményt. Ez 210 ezer blokkonként történik (kb. négyévente), és felére csökkenti a bitcoinbányászok jutalmait, hogy lelassítsa az új BTC létrehozásának sebességét – ezzel is szándékosan csökkentve a kínálatot.

Az elmúlt három felezés mindegyikét pénzügyi rali követte. Az utolsó 2020. május közepén volt, és a BTC a következő másfél évben egy figyelemre méltó bikaciklust indított el, aminek eredményeként 2021 novemberében 69 ezer dolláros csúcsot ért el. A 2016-os felezés után is hasonló volt a helyzet, ugyanis 2017 decemberében jött az akkori, majdnem 20 ezer dolláros árfolyamcsúcs.

Bitcoin-USD árfolyam: a BTC 72,87 százalékot erősödott az elmúlt fél évben Kép: TradingView

A bitcoin teljesítménye tehát meglehetősen azonos volt az utolsó két felezés előtt és után: minden egy 1,5-2 éves bikaciklussal kezdődik, amit hatalmas korrekciók és oldalirányú kereskedések követnek. Ráadásul a statisztikák szerint a BTC már elérte a mélypontot a közel 400 napos medvepiac után, amely tavaly tetőzött, amikor 16 ezer dollár alá zuhan az ára.

A történelem ismétli önmagát?

Minden pénzügyi guru persze sietve hozzáteszi, hogy a múltbeli történésekből azért továbbra sem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A Coinbase legutóbbi jelentésében is arra jutott, hogy a közelgő felezés hatásai továbbra is tisztázatlanok, elsősorban a makrogazdasági tényezők és a szabályozási bizonytalanság miatt.

Más kérdés azonban, hogy 2020-as felezés előtt is épp ilyen óvatosan fogalmaztak a pénzügyi elemzők.