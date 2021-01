Tévedésből rángatták fel 1100 százalékkal egy részvény árfolyamát

Teljesen bepörögtek a befektetők, miután Elon Musk azt írta a Twitteren, hogy követőinek a Signal nevű üzenetküldő alkalmazást kellene használniuk. Rá is ugrottak a részvényre, csak éppen rosszat választottak.

A piaci kommentátorok egy része a tőzsdei mánia tetőzését látják abban, hogy a befektetők két nap leforgása alatt hetvenszeresére rántották fel egy részvény árfolyamát csak azért, mert Elon Musk, a Tesla alapító-vezetője Twitter üzenetben megemlítette. Ráadásul a rossz részvényre ugrottak rá spekulánsok.

Musk még múlt hét csütörtökön írta, követőinek inkább a Signal nevű üzenetküldő alkalmazást kellene használniuk, miután kiderült, hogy a Facebook Messenger szolgáltatása mekkora mennyiségű adatot gyűjt a felhasználóiról. Erre reakcióként az OTC piacon jegyzett Signal Advance nevű társaság részvényei iránt hirtelen megnőtt a kereslet, csütörtökön 527 százalékkal emelkedett árfolyama, pénteken további 97 százalékkal. Így két nap leforgása alatt a papír 60 centről 7,19 dollárig drágult.

A cég erre reagált és jelezte, hogy nagyon köszönik a részvényeik iránti érdeklődést, de valószínűleg összekeverik őket és semmi közük nincs az említett Signal nevű üzenetküldő szolgáltatáshoz. Ez hétfőn le is jött a pénzügyi sajtó egy részében, azonban ez a spekulánsokat nem nagyon érdekelhette, mert hétfőn tovább rángatták a részvény árfolyamát, amely így tegnap már 38 dolláron fejezte be a kereskedést úgy, hogy a nap elején állítólag 69 dolláron, tehát csütörtök reggeli áránál több, mint százszorosán is született rá kötés.

Az eset nem egyedülálló a tőzsde történetében, nemrég is voltak ehhez hasonló példák. 2019 áprilisában például, amikor a Zoom Video Communication részvényeit bevezették ZM szimbólum alatt a tőzsdére, a kínai Zoom Technoligies részvényei 80 százalékot emelkedtek két óra leforgása alatt, majd onnan esett vissza plusz 10 százalékba a nap végére. Hat évvel korábban, amikor a befektetők a Twitter első nyilvános kibocsátását követő bevezetésére vártak, a a Tweeter Home Entertainment Group papírjai meneteltek 1000 százalékot.

A Signal Advance egyébként egy egészségügyi és jogi dolgozóknak szolgáltatásokat nyújtó cég, amelyet eredetileg 1992-ben alapítottak Biodyne név alatt. Akkor váltott nevet, amikor az egészségügyi szektor felé fordult - írja a CNBC.com. A céget a piac 55 millió dollárra értékelte az őrület kirobbanása előtt, mostanra ez a szám 1,8 milliárd dollárra nőtt.