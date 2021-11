A hétfői nyitás után zuhanni kezdett a forint a devizapiacokon. Délelőtt 10-re már 369 forint fölött járt az euró ára, vészesen közel a 2020. április 1-jén beállított történelmi mélyponthoz, amikor napközben 369,7-ig ment a keresztárfolyam. Ez a szint hétfőn délelőtt megdőlt, 369,71 fölé ment az árfolyam délelőtt.

A dollár ára is történelmi csúcsra került hétfőn, 327,931 forint az új rekord.

"Péntek délutánra gyengülésnek indult a forint, így az euró árfolyama 368 forint felett is járt napközben, emellett a történelmi csúcs is karnyújtásnyira került az árfolyamtól. A piac továbbra is visszafogottnak ítélheti a magyar jegybank lépéseit, így ez is közrejátszhatott a gyengélkedésben, illetve a dollár erősödése is negatív hatással volt a forintra" - írta ma reggeli elemzésében a KBC Equitas.