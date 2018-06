Történelmi mélységben a forint - már csak ez segíthet

Történelmi mélypontja közelében a forint árfolyama az euróval szemben. A pozitív fordulathoz az kellene, hogy a dollár erősödése és a feltörekvő piacok gyengülése megforduljon.

Történelmi mélypontja közelébe gyengült az forint árfolyam az euróval szemben (ez a 2015 január 15-én beállított 327,6 forintos szintet jelenit). Ráadásul nem is nagyon lehet tudni, hogy hol áll meg a forint gyengülése, első körben Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője a 330 forintos szintet tartotta elérhetőnek, ha a kurzus átlépné a korábbi csúcsát.

Az, hogy az euró forinttal szembeni árfolyama történelmi csúcs közelébe menetelt a forinttal szemben annyiban nem meglepő, hogy a magyar deviza egy nagyon hosszú ideje tartó gyengülő trendben van az euróval szemben, aminek jellemzője, hogy előbb-utóbb egyre magasabb euróárfolyamokat tapasztalunk.

Az MNB a héten már reagált a gyengülő árfolyamra - igaz visszafogott módon -, azonban a piaci szereplők megnyugtatására olyan közleményt adott ki, amelynek hangvétele a korábbi kommunikációban tapasztaltnál enyhén szigorúbb volt. A jegybank jelezte, hogy milyen időtávon számolt ultralaza monetáris politikájának szigorításával.

Ráadásul csütörtökön, a legújabb MNB-s inflációs jelentés prezentálásánál az elmúlt napok forintmozgására vonatkozó kérdésre Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója azt mondta: az árfolyam alakulása csak egyik tényezője az inflációs prognózisnak, a jegybank egyetlen "horgonya" az infláció.

Látszik, honnan fúj a szél

A magyar deviza gyengesége azonban csak részben fogható a magyar monetáris környezetre, a fő oka az, hogy a Fed egyre inkább elmélyül saját szigorító ciklusában, és ez az összes feltörekvő piaci eszközből, részvényből, kötvényből és devizából egy komolyabb tőkekivonási hullámot indított el az elmúlt hónapokban. Ezt jól illusztrálja, az MSCI Emerging Markets részvényindexének árfolyam-alakulása, amely nagyon látványosan mutatja a január végi csúcsok óta tapasztalt visszaesés mértékét ( nem mellesleg kísértetiesen hasonlít az OTP részvények grafikonjára, és ez jól mutatja, hogy honnan fúj a szél).

Épp ezért van olyan piaci vélemény is, hogy most nem is a forint/euró árfolyamra, hanem a forint/dollár árfolyamra érdemes koncentrálni. Még akkor is, ha a magyar külkereskedelem és fizetési mérleg szempontjából az euró árfolyama sokkal fontosabb, a mostani mozgásokat ugyanis alapon dollár alapon gondolkodó befektetők tőkeátcsoportosításai generálják.

Van remény a forintnak

Innen nézve van még reménysugár a forint és a magyar eszközök számára is, legalábbis technikai szemmel. Az MSCI Emerging Markets Index jelenleg pont egy olyan támasz szintre érkezett, ahol technikai szempontból eldőlhet a sorsa. Az eddigi lefelé mozgás ugyanis mindeddig csak az évek óta tartó felfelé trend korrekciójának tekinthető. Persze, a január végén elért 1271 ponthoz képest a mostani 1100 pont nagy esésnek látszik, azonban ugyanez az index 2016 elején 691 ponton járt. Ez így még csak korrekció egy felfelé tartó trendben, az hogy egy árfolyam trendirányú mozgásának egyharmadát elveszíti egy korrekcióban, teljesen normális jelenség, most pedig épp itt járunk.

Ráadásul az 1100 pont jelenti azt az utolsó mélypontot, ahonnan az index tavaly december elején elstartolva új csúcsra emelkedett. Ha életben van az emelkedő trend, akkor innen kell ismét pozitív fordulatot vennie az árfolyamoknak, ha még 3 százalékot esik, akkor viszont trendforduló van és hosszabb távon is szenvedni fognak a feltörekvő piaci eszközök.

Látszik a dollárban

Nagyjából hasonló mondható el a forint dollárral szembeni árfolyamáról is. Ez elvileg tavaly nyáron a forint számára pozitív trendforduló jelzést adott, amikor 270 alá süllyedt a dollár árfolyama, s ez mindaddig így is marad, amíg a 285 körüli szint fölé nem emelkedik a dollár árfolyama.

Így aki aggódik a mostani helyzetben a forint és a magyar részvények sorsáért, az abban bízhat, hogy ezek a támaszok megálljt parancsolnak a további áresésnek a feltörekvő piacokon és a dollár erősödésének a feltörekvő piaci devizákkal szemben.

A fotó forrása: Shutterstock.

