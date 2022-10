Ha csak a befektetői hangulatom és pozícionáltságon múlna, akkor valószínűleg minden adott ahhoz, hogy egy jelentős pozitív fordulat jöjjön el az amerikai tőzsdéken októberben.

A hónapnak meglehetősen vegyes a megítélése a befektetők körében, vannak akik arra emlékeztetnek, a legnagyobb tőzsdei összeomlások közül nem egy október hó folyamán történt a múltban (például az 1987-es tőzsdekrach), mások viszont arra emlékeztetnek, nagyon sok medve piacon következett be októberben pozitív fordulat. Pont emiatt hívják az októbert a Wall Streeten a medvegyilkos hónapnak is.

A befektetői hangulat múlt hétvégére történt leromlását nagyon jól mutatja például az NAAIM, az aktív befektetési alapkezelők szövetségének legutóbbi felmérése is. Eszerint az amerikai befektetési alapkezelők által kezelt portfóliók átlagos vételi kitettsége az S&P-500 as részvényindexszel szemben 12,6 százalékra csökkent. Ez historikusan rendkívül alacsony értéknek tekinthető, ennél alacsonyabbat mindössze néhány alkalommal regisztráltak a felmérés több mint 15 éves történetében. Ezek a helyzetek jellemzően valamilyen piaci mélyponthoz voltak köthetőek, legyen az akár az európai adósságválság mélypontja vagy a 2008-2009-es pénzügyi válság legsötétebb órái.

Ugyanakkor hasonló képet mutatnak más felmérések is. A tőkepiaci hírlevélírók által javasolt pozicionáltságot vizsgáló, Investors Intelligence által készített felmérésben az úgynevezett bull/bear hányados a héten 0,74 süllyedt. Ebben a felmérésben az egy alatti értékek jelölik rendszerint azt a szélsőségesen pesszimista hangulatot, ahonnan a pozitív forduló várható. Az amerikai kisbefektetők szövetség szokásos heti hangulati felmérése is olyan mélypontot jelez a hasonló bull/bear indexben amit idén tavasszal illetve 2009 februárjában lehetett utoljára látni.

Hiányzik a kapituláció

Gyakorlatilag minden adott lenne egy pozitív piaci fordulathoz, azonban sok olyan befektetési stratégia van, aki szerint ehhez még egy igazi kapituláció is kellene a befektetők részéről. Ez egy olyan nagy erejű, néhány napos eladási hullámot jelentene, amelyben nagy forgalom mellett meredeken esnek az árfolyamok majd onnan tudnak pozitív fordulatot bemutatni.

A JP Morgan stratégái szerint elképzelhető, ezúttal erre nem is kerül sor - írja a Bloomberg. Ennek oka, hogy meglátásuk szerint a szűnni nem akaró eladási hullámokban az olcsó vételeket kereső befektetők folyamatosan adták fel pozícióikat és emiatt alacsony szinten maradt a befektetők vételi kitettsége.

Ed Yardeni, a Yardeni Research elnöke úgy látja, a piacon már amúgy is komoly törések keletkeztek. Ezt jelzi az amerikai dollár megállíthatatlannak tűnő erősödése, s a Bank of England múlt heti drasztikus beavatkozása a brit kötvénypiac és az angol font megmentése érdekében. Ezek mind mind olyan jelek, amik arra utalnak, a Fed esetleg komolyan fontolóra vehet a szigorítási ciklusában egy szünetet, persze a nagy kérdés az marad, az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet a globális pénzügyi rendszer stabilitását fontosabbnak tartja-e majd saját inflációs céljánál. A legkisebb erre utaló jel is elégséges lehet, hogy komoly rallyt indítson el a jelenleg nagyon pesszimista hangulatban.

Már sok vagyon elégett

Az amerikai részvénypiac idei veszteségeinek szemléltetésére jó mérőszám az amerikai tőzsdei részvények piaci kapitalizációjának csökkenése. Ennek mértéke az év eleje eléri a 15 billió (ezermilliárd) dollárt, ami nagyjából az amerikai gazdaság egy éves GDP-jének a százalékát teszi ki.

A Bloomberg összefoglalója szerint Binky Chadha, a Deutsche Bank stratégája úgy látja, a mostani nyomott pozícionáltság jó talajt jelenthet egy év végi masszív áremelkedéshez. Savita Subramanian Bank of America stratégája szerint a hangulatnak előtte még teljesen össze kell roppannia.

Mindenesetre ha ez a mostani egy teljesen átlagos medvepiac lenne matematikailag, akkor hamarosan egy nagy eséssel érne véget. A mostani ugyanis a huszadik medvepiac az amerikai tőzsdék történetében az elmúlt 140 év folyamán. Ezek során az S&P 500-as részvényindex (illetve ennek korai megfelelője) átlagosan 37,3 százalékot veszített értékéből, ha a csúcs és az azt követő mélypont árfolyamait vizsgáljuk. Egy medvepiac átlagos hossza 289 nap volt, így ha ez a mostani hozni akarná az átlagot, október 19-én érne véget, nagyjából 3000 pontos S&P 500-as érték mellett. Ez mostaninál jó 20 százalékkal alacsonyabb.