Kéz kézben érkezett el arra a szintre a világ talán két legjobban figyelt tőzsdeindexe, amely alapvetően meghatározhatja a közeljövőbeli mozgásukat, legalábbis technikai szemmel. Wall Street-i szakzsargonnal élve, jelenleg az ötszáz legnagyobb amerikai vállalatot tömörítő S&P 500-as index és a technológiai vállalatok túlsúlya miatt figyelt Nasdaq 100-as index (és persze a sokkal szélesebb kört felölelő Nasdaq Composite index is) a június közepe óta tartó felfelé araszolgatással "make or break" szintre jutott. Olyan szintre, amit vagy átvisz, vagy kisebb-nagyobb meredekséggel lefordul róla, és tovább esik. A rossz hír az, hogy ha csak a technikai elemzés hüvelykujj szabályait nézzük, akkor az utóbbi a valószínűbb.

Kép:S&P 500-as index stooq.com, Napi.hu

Az S&P 500-as részvényindexnél a 4176 pontos, június elején elért lokális zárócsúcs, a Nasdaq 100-as indexnél pedig a szintén ekkor beállított 12 893 pontos, lokális zárócsúcs azok az értékek, amelyek utolsó legális bázispontnak tekinthetők a január eleje óta tartó csökkenő trendben. Ha ezeket a szinteket 3 százalékkal áttörik felfelé az indexek, akkor arról lehet beszélni, hogy megtört a folyamatosan csökkenő csúcsok és mélypontok sorozata. Ez azt vetíteni előre, hogy felfelé tartó trend indult mindkét indexben és véget ért a januárban elkezdődött medvepiac. Ennek eddigi mélypontja június közepén alakult ki, s az S&P 500-as indexben 24,5, a Nasdaq 100-asban pedig 34 százalékos esést hozott.

Nasdaq 100-as index Kép: stooq.com

Ami miatt a lefordulás a valószínűbb, legalábbis a tankönyvi szabályok szerint az az, hogy alapból mindig az éppen uralkodó trend folytatódását illik várni a piacon mindaddig, amíg ennek ellenkezőjéről egyértelmű jelzés nem érkezik. Márpedig ilyen jelzés egyelőre nem érkezett. A június közepétől tartó emelkedés nem szokatlan jelenség egy medvepiacon, medvepiaci rallynak szokták nevezni, s csak az olyan gyors összeomlások során szokott néha kimaradni, mint amit 2020 tavaszán, a Covid-járvány miatti leállásban produkáltak a tőzsdék.

A fundamentumok nem kedvezőek

A Bank of America elemzői mindenesetre a részvénypiacot fundamentális oldalról elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a június közepi mélypont nem az utolsó volt a mostani medvepiacon. Az amerikai tőzsdéken átélt medvepiacok recessziós időszakokban ugyanis az elmúlt négy alkalommal akkor értek véget, amikor az elemzők már elkezdték lefelé módosítani az amerikai vállalatok eredményeire vonatkozó előrejelzéseiket. Ez alól csak az 1990-es recesszió volt kivétel, akkor a 20 százalékos részvénypiaci áresést nem kísérte a nyereség előrejelzések csökkenése, azok stagnáltak.

Ezzel szemben most az S&P 500-as indexben szereplő cégek várható nyereségeire adott előrejelzések átlaga 7 százalékkal magasabb, mint januárban, amikor a részvényárfolyamok a csúcsukon jártak. De vannak más indikátorok is a befektetési bank elemzői szerint, amelyek még azt jelzik, a medvepiacnak van hová kitombolnia magát. Szerintük ugyanis az 1970-es évek közepe óta van egy sor közös jellemzője az amerikai tőzsdéken átélt medvepiacoknak. Ez pedig az, hogy a bank által kiválasztott kritériumok legalább 80 százaléka teljesült a piac tartós pozitív fordulata előtt. Most ez az érték még csak 50 százaléknál tart.

Hiányzik az, hogy a Fed elkezdje vágni a kamatokat, legalább 50 bázisponttal elkezdjenek csökkenni a 2 éves amerikai állampapír hozamok, illetve az, hogy a munkanélküliségi ráta emelkedni kezdjen egy az elmúlt 12 hónapban elért mélypontról.