Az S&P 500 2,45 százalékkal emelkedett az elmúlt három hét legjobb napján, 3 764,84 ponton zárva, és visszanyerve némi csökkenést a múlt heti 5,8 százalékos zuhanás után. A Nasdaq Composite 2,5 százalékos pluszban, 11 069,30 ponton zárt, a Dow pedig több mint 643 pontot, azaz 2,2 százalékot hozott, így 30 531,77 ponton fejezte be a napot. Ezzel május 4. óta a legjobb egynapos nyereséget produkálta az utóbbi index.

A bitcoin ismét 21 000 dollár fölé emelkedett, miután a hétvégén a kriptopénzek árfolyama 2020 decembere óta először rövid időre 18 000 dollár alá süllyedt. A kincstári hozamok emelkedtek, az irányadó 10 éves hozam közel 3,3 százalékra ugrott, a WTI nyersolaj ára pedig 1,5 százalékkal emelkedett, és elérte a hordónkénti 111 dolláros szintet – írja a Yahoo Finance.

A kockázatos eszközök keddi korai fellendülése legalább rövid ideig tartó szünetet jelentett a hetek óta tartó heves eladások közepette. Az S&P 500 a múlt héten a világjárvány csúcspontja óta először süllyedt medvepiaci szintre, és az eladás még tovább fokozódott, miután a Federal Reserve a szokásosnál nagyobb, 75 bázispontos kamatemelést hajtott végre csütörtökön. A Fed ráadásul jelezte, hogy hajlandó lenne tovább szigorítani, mégpedig némi gazdasági növekedés rovására, hogy lecsillapítsa a féktelen inflációs nyomást.

Jerome Powell jegybankelnök szerdán és csütörtökön tartja féléves beszédét a kongresszus előtt, amelynek során a törvényhozók várhatóan a Fed inflációcsökkentő intézkedéseiről és arról kérdezik majd, hogy ezek milyen mértékben terhelhetik a gazdaságot.

Viszont hiába a pozitív napzárás a főbb indexeknél, máris erőteljesen megnőttek a gazdaság rugalmasságával kapcsolatos aggodalmak. Az elmúlt napokban több nagy Wall Street-i cég közgazdásza is lefelé módosította növekedési előrejelzését, ami a recesszió kockázatának növekedését tükrözi. A recesszió tipikusan két egymást követő negyedév negatív GDP-növekedését jelenti, bár a végső döntést a Nemzeti Gazdaságkutató Iroda (NBER) hozza meg.

„A legvalószínűbb kilátások nagyon gyenge növekedés és tartósan magas infláció” – írták a Bank of America közgazdászai pénteki jegyzetükben. „Nagyjából 40 százalékos esélyt látunk a jövő évi recesszióra. A Fed körül kialakult legrosszabb félelmeink beigazolódtak: jócskán leváltak az [inflációs] pályától, és most veszélyes felzárkózási játékot játszanak” – fejtették ki álláspontjukat.

Mások még ennél is pesszimistábbak voltak: a Deutsche Bank alapesete szerint a recesszió 2023 harmadik negyedévében kezdődik, miután 2022-ben az USA-ban a reál-GDP növekedése csak 1,2 százalékos lesz, szemben a korábban látott 1,8 százalékkal. A Goldman Sachs közgazdászai a recessziós kockázatot most nagyobbnak és koraibbnak látják. A nagybank a recesszió valószínűségét 15 százalékról 30 százalékra emelte.

Az amerikai gazdaság hivatalos recessziójának növekvő kockázata az S&P 500 indexet is sebezhetőbbé teszi, miközben már az év eddigi részében is több mint 22 százalékos esést hozott össze a mutató. Az S&P 500 medvepiacba fordulásai a második világháború óta átlagosan 29,6 százalékosak voltak, és 11,4 hónapig tartottak az LPL Financial adatai szerint. Amikor azonban a medvepiacok egybeesnek a recesszióval, az S&P 500 átlagosan 34,8 százalékot esik a medvepiaci mélypontig, és közel 15 hónapig tart a lejtmenet.