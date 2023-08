Vannak elérhető uniós források anélkül is, hogy Magyarország megállapodna az EU-val

Magyarországon sajnos kevesen tudnak róla, hogy a közvetett EU-s források mellett léteznek közvetlen pályázati lehetőségek is, amelyek ebben a költségvetési ciklusban nagyjából 340 milliárd eurót tesznek ki – többek között erről is beszélt Fellegi Áron, az EuroAtlantic Tanácsadó és Befektetési Zrt. igazgatósági elnöke a Napi.hu podcastjában.

Fellegi Áron a Napi.hu podcastjában kiemelte, hogy a magyar kormány és Brüsszel között fennálló vitás helyzet miatt, most népszerűbbek lehetnek, és előtérbe kerülhetnek azok a lehetőségek, melyekről Magyarországon kevesen tudnak, azaz, hogy

a közvetett EU-s források mellett léteznek közvetlen pályázati lehetőségek is.

Ezek az összegek a pályázatokkal foglalkozó szakember szerint ebben a költségvetési ciklusban nagyjából 340 milliárd eurót tesznek ki.

Az EuroAtlantic igazgatósági elnöke szerint a közvetlen uniós források több okból sem olyan népszerűek hazánkban:

az egyik ok, hogy angol nyelven kell írni és beadni a pályázati dokumentációkat,

a másik nehézség, hogy nemzetközi partnerséget kell kötni, és szükség van valamilyen nemzetközi együttműködésre is – tehát nem elegendő, ha a hazai cég önmagában akar valamit megvalósítani.

Fellegi Áron kiemelte, hogy Magyarország ezen okok miatt lakosság- és GDP-arányosan is messze az elvárások alatt hoz el közvetlen európai uniós forrásokat.

Az EuroAtlantic egy 1996-ban alapított stratégiai tanácsadó vállalat, amely magyarországi és nemzetközi üzletfejlesztéssel, európai uniós forrásokkal, kormányzati kapcsolatokkal, információs tanácsadással és kutatás-elemzéssel foglalkozik. Működtetnek irodákat Budapesten, Brüsszelben és Bukarestben, valamint képviseletet tartanak fent Washingtonban, de évekig üzemeltetett irodát Izraelben is.

Fellegi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közvetlen források esetében sokkal szélesebb kör vehet részt a pályázatokon, mert nemhogy a nagyvállalatok lennének az egyetlen potenciális célcsoport, de kisvállalkozások, akár startupok is jelentkezhetnek.

Magyarország az operatív forrásokat a megelőző ciklusban átlag feletti szinten hívta le, de ez a mostani ciklusban a jogállamisági vita miatt jelentősen romlani fog – közölte a pályázati szakember.

Beszélt arról is, hogy míg a közvetlen uniós forrásokhoz hozzáférhet lényegében bármilyen cég, addig a hazai alapítványi formában működő egyetemeket ebből a körből is kizárta Brüsszel, így az ő helyzetük a legnehezebb jelenleg. Fellegi kiemelte, hogy a közvetlen pályázatok esetén előny, hogy kiszámítható az ütemezésük, és már most lehet tudni, hogy mikor milyen források lesznek elérhetőek a közeljövőben.